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AK Partili vekilin evinde çalışan kadın, "Ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım" deyip intihar etti

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde çalışan Nadira Kadirova isimli kadın, yakın arkadaşına "Çok kötü şeyler oluyor. Ben ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım?" dedikten sonra, Ünal'a ait ruhsatlı tabancayla canına kıydı.

25.09.2019 13:11

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın, Ankara'daki evinde bir yıldır çalışan Özbek asıllı 23 yaşındaki Nadira Kadirova, Ünal'ın ruhsatlı tabancasıyla yaşamına son verdi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; AK Parti Milletvekili emekli general Şirin Ünal'ın evinde 1 yıldır çalışan 23 yaşındaki Nadira Kadirova dün sabah milletvekilinin tabancasıyla yaşamına son verdi. Kadirova'nın olaydan 1 gün önce arkadaşı Leyla'ya "Çok kötü şeyler oluyor. Ben ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım? Ölmek istiyorum" dediği öğrenildi.

"KARDEŞİMİN HERHANGİ BİR SORUNU YOKTU"

Kadirova'nın intiharıyla ilgili yetkililer sessiz kalırken ağabeyi Muhammet Ali Kadirova, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Kardeşimin intihar etmesini gerektirecek herhangi bir durum yoktu. Önümüzdeki günler üniversite sınavı için kursa başlayacaktı. Bildiğimiz kadarıyla Nadira saat 08.48'de milletvekili Ünal'a ait tabancayla kalbine ateş etmiş. Bilkent Hastanesi'ne kaldırılan Nadira kurtarılamadı. Rapora göre 09.50'de ölüm gerçekleşmiş. Kardeşim 4 yıldır Türkiye'de yaşıyordu. Herhangi bir sorunu da yoktu. Bu intihar olayı bizi şaşırttı. Ayrıca Adli Tıp'taki işlemleri milletvekilinin devreye girmesiyle jet hızıyla tamamlandı. Bugün saat 22.00'da cenazesini uçakla ülkemize götüreceğiz."

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal

O SIRADA ÜNAL DA EVDEYDİ

AK Parti Milletvekili Şirin Ünal'ın evde bulunduğu sırada intiharın gerçekleştiği öğrenildi. Ünal, olayla ilgili konuşmak istemedi.

AK Partili vekilin evinde çalışan kadın,

Milletvekili, Şirin Ünal, AK Parti, 3. Sayfa, Politika, Güncel

YORUMLAR(49)
12345:kesin kendisi intihar etmiştir m. vekilinin zinhar hiç bir etkisi olmamıştır. (yersen)
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ADINIZI YAZIN:DÜNYADA ADALETEN BAHSEDEN ŞAHIS KENDİ ÜLKESİNDE ZÜLÜME DEVAM
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KOKKO:yazılanların tam tersini düşünün bance
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BİTLİS Lİ:adalet nerede??????????????? yazık
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ASABİ:HİÇ KİMSENİN İZLEMEDİĞİ TRT ZORLA ELEKTİRİK FATURALARINDAN KESİLEN HARAM PARALARIN BOLLUĞUNDAN BUNLARI NEREYE SAÇACAĞINI ŞAŞIRDI BİR SÜRÜ İZLENMEYEN BOŞ YERE YAYIN YAPAN TRT KANALI VARKEN BİR KANAL DAHA AÇIYOR
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HAYATİ:Aklıma bir şeyler geliyor da neyse.
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FERRONİMO:Emin ol herkes senin gibi düşünüyor !! yoksa bu yaşta bu güzel kız zorla ihtiyar birine ne kadar katlanabilirki.
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ALİ:Konu kapanır gider. Doğrusu mahşere kalır. Allah’ın huzurunda inşallah.
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BİLİR KİŞİ:İstismar suçu cezaları milletvekilleri için de geçerli olmalı !!!
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ATCAN:zenginler neden hep evlerinde özbek-kazak-gürcü çalıştırıyor.
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