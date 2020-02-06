AK Partili vekiller, bankalar için yeni kanun teklifi verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sistemik öneme sahip bankalara "önleme planı" yapma zorunluluğu getirilmesi, finansal piyasalarda manipülatif ve yanıltıcı işlemlerin tanımlanması, vatandaşlara büyük ölçekli projelere ortak olma imkanı sağlanmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.
TEKLİF NELERİ İÇERİYOR?
AK Partili vekiller tarafından Meclis'e sunulan teklifte şunlar yer alıyor:
-Bankaları tehlikeye düşürenlerin imza yetkisi kalkacak.
-Varlık fonu ile yapılan işlemlerin kredi sınırlamasına tabi olmaması amaçlanıyor.
-Kalkınma ve yatırım bankalarının yeni finansman yöntemleri kredi sayılabilecek.
-Banka ücret- komisyonlarına dair yetki TCMB'ye verilecek.
-İçeriden öğrenenlerin ticaretinde ceza alt sınırı 3 yıla çıkartılacak.
-Manipülasyon suçunun cezasında alt sınır üç yıla çıkartılacak.
-BDDK'ya bankacılıkta erken aksiyon alınması için yetki veriliyor.
-BDDK'nın bankalardan program isteme yetkisi genişletiliyor.
-Bankaların bilgi sistemlerinin yurtiçinde tutulmasında BDDK karar almaya yetkili olacak.
-Hangi işlemin manipülasyon kapsamında olacağı BDDK tarafından belirlenerek RG'de çıkacak.
- Altyapı yatırımı menkul kıymetleştirilmesi öneriliyor.