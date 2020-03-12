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AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs nedeniyle tedbir olarak elini kalbine götürerek verdiği selama AK Partili vekiller TRT1'de yayınlanan diziden yola çıkarak "Diriliş Ertuğrul selamı" diyor.

12.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:44

Koronavirüs salgını nedeniyle tokalaşmayı kesen bunun yerine elini kalbine götürerek selam veren Erdoğan'ın bu selamına AK Partililer kendi içlerinde Diriliş Ertuğrul selamı diyor.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs Türkiye 'de de bir kişide görüldü. Cumhurbşakanı Erdoğan da tedbir olarak programlarında tokalaşmak yerine elini kalbine götürerek selam vermeyi tercih ediyor.

"DİRİLİŞ ERTUĞRUL SELAMI"

Geçtiğimiz cuma gününden bu yana yurt içi ve yurt dışında katıldığı tüm programlarda tokalaşmak yerine elini kalbine götürerek karşısındakine selam veren Cumhurbaşkanı'nın bu selamı AK Partili vekillerinde dilinde. Vekiller Erdoğan'ın verdiği bu selama kendi aralarında "Diriliş Ertuğrul selamı" adını verdi.

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NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubey eyaletine bağlık Vuhan kentinde ilk olarak 12 Aralık 2019'da görülen koronavirüs (Kovid-19), tüm dünyada 4 binin üzerinde kişinin ölümüne neden oldu. Hastalık görülen insan sayısı ise 100 bini geçmiş durumda. Türkiye, komşuları İran, Yunanistan, Bulgaristan, Ermenistan, Irak'ta görülen vakaların ardından tedbirlerini artırdı ve bazı sınır kapılarını kapattı. Hastalığın görüldüğü günden bu yana kamuoyunu bilgilendiren Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 11 Mart 2020'de 01.00'de kameralar karşısına geçerek canlı yayında Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Mahremiyet için hastanın adını ve görüldüğü ili açıklamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta cuma namazı sonrasında Çamlıca Camii'nde cemaate yaptığı konuşmada şu tavsiyede bulunmuştu: "Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Malum dünyada koronavirüs salgını var. Bu salgın sebebiyle Diyanet İşleri Başkanımızla da bunları konuştuk. Bu ara sarılmaları öpüşmeleri, musafaha, bunları erteleyelim. Hiçbir kaybımız olmaz. Bunu da özellikle ben sizden istirham etmiş olayım. Çünkü çok faklı bir salgın bu. Bir şeyi icra edelim derken bir başkasını kaybetmeyelim. Tokalaşmak vesaire bunları bu ara yapmayalım, erteleyelim. Önemli olan gönlümüzden geçendir, kalbimizden geçendir."

AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Politika, Güncel

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