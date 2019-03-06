Ak Partili Vekiller Uysal İçin Destek İstedi

Kaynak: İHA

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş esnafları ziyaret ederek AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal için destek istedi.AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, gençlik, ve kadın kolları ve belediye meclis üyeleriyle birlikte esnaflarla bir araya gelerek işyeri sahiplerinin talep ve isteklerini dinleyerek Prof.Dr. Burhanettin Uysal için destek istedi.Türkiye'nin son yıllarda önemli süreçlerden geçtiğini, amacın Türkiye'nin önünü kesmek olduğuna dikkatleri çeken Milletvekili Ünal "Ülke olarak bu seçimi atlattığımızda 5 yıllık bir icraat süreci daha başlayacak ve Türkiye'miz arzu ettiği 2023 hedeflerine ulaşacaktır. Bu yönüyle bu seçim çok önemli. Belediyecilik yönünden kimse elimize su bile dökemez. Belediyecilik bizim misyonumuzun işi. Karabük Belediye Başkan Adayımız Burhanettin Uysal Bey'in çok tecrübeli, Karabük'e tam uyan, hizmetlere kaldığı yerden daha da öteye götürecek, çıtayı daha yükseklere taşıyacak olan ve bölgeyi iyi bilen kardeşimiz. Sizlerden dua ve desteklerinizi bekliyoruz" dedi.Güneş "1 Nisan sabahı itibariyle yapacağımız hizmetler için gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz"AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise 200Evler'de bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 31 Mart'a sayılı günler kaldığını belirterek, "Hemşehrilerimizin partimize ve adaylarımıza olan teveccühleri bizleri mutlu ediyor. Tek amacımız oluşturduğumuz bu güçlü kadrolarla hemşehrilerimize hizmetin en güzelini yapmak. Karabük Belediye Başkan Adayımız Burhanettin hocamızın tecrübe ve birikimiyle bunu yapabileceğine olan inancımız tam. Karabükümüz ve ilçelerimizi 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle yine 'memleket işi gönül işi' diyecektir. 1 Nisan sabahı itibariyle yapacağımız hizmetler için gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hangi bölgenin neye ihtiyacı veya talebi olduğunu biliyoruz. İnşallah yeni dönemde Karabükümüze ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu. - KARABÜK