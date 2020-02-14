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AK Partili vekillerden yatırım müjdesi

Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin, yatırım programına alındığını bildirildi.

14.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:04AK Partili vekillerden yatırım müjdesi
Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin, yatırım programına alındığını bildirildi.

AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve İshak Gazel, yaptıkları ortak basın açıklamasıyla, halka müjde verdi.

Açıklamada, "12 Şubat 2020 tarihli ve 31037 sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında; Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgemiz'in 1. etap alt yapı çalışmalarının, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız marifetiyle yapılması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalı onayı ile 2020 Yılı Yatırım programına alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn Mustafa Varank'ı ziyaret ederek, ülkemizin, ilimizin istikbali ve ekonomisi adına büyük önem arzeden, önemli yatırımlardan biri olan #Altıntaş Organize Sanayi Bölgemiz için teşekkürlerimizi sunduk. Ayrıca Kütahyamız'ın gelişimi, büyümesi ve ülke ekonomimiz adına büyük katkılar sağlayacak olan Orta ve Küçük Ölçekli Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi (ORKÜSAN), OSB'lerimiz ve sanayicilerimizle ilgili taleplerimizi ilettik. İlimizin ihtiyaçlarına her zaman teveccüh gösteren Sayın Bakanımıza müteşekkiriz. Kütahyamız'a desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a, yardımlarını her zaman hissettiğimiz Kütahya Valimiz Sayın Ömer Toraman ve OSB yönetimine Kütahya'lı hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı sunarız" denildi. - KÜTAHYA

Altıntaş, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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