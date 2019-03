Ak Partili Yağcı'dan CHP'nin Adayına Eleştiri

Kaynak: İHA

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı Semih Şahin'i seçim sloganı olan 'Semih hoca farkı, Bilecik'in şansı' sözünü eleştirerek, "Nasıl küçükleyici bir ifade benim şehrime. Ertuğrulgazi'nin, Şeyh Edebali'nin diyarına Bilecik'in şansı oluyormuş, Bilecik'te hizmet etmek nasip olursa şereflenirsin, büyük bir onura nail olursun" dedi.AK Parti Bilecik Milletvekili Yağcı, Bilecik merkeze belediye tarafından yapılan, 3 katlı olarak inşa edilen ve 150 araç kapasiteli katlı otoparkın açılışında konuştu. AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP'nin Bilecik Belediye Başkanı adayı Semih Şahin'in belediyenin yaptığı projeleri eleştirmesinin ardından bir açıklama yaptı. Yağcı, "Birileri çıkıp diyor galipten haber gelir gibi diyor ki ben belediye başkanı olursam 2 bin 200 lira işçiye ücret vereceğim. Günaydın, günaydın Bilecik Belediyesi'nin işçisinin 250 lirasını niye kesiyorsun. Zaten belediye işçileri 2 bin 450 lira alıyor. Şampiyon tepesi diyorlar şehirler markalar kolay oluşmaz, markalar tek atımlık kurşunla da oluşmaz sabır gerekir uzun çalışmalar gerekir şehri her açıdan donatmak gerekir bir şeyi yapmakla şehir marka olmaz. Onun için şampiyon tepesi spor anlamında her yıl şampiyon takımın gelerek ve diğer takım yöneticilerinin Bilecik'te bir spor toplantısını gerçekleştirmeleri için yapılan özel bir projenin adıdır. Bizler çalışmaktan üretmekten reklam yapmaya, açılış yapmaya maalesef vakit bulamıyoruz. Bakın burada açılış yapıyoruz ama yaptığımız işlerden baştan beri Kültür Kongre Merkezimizden tutun Kapalı Pazar yerimizden otogarımıza varıncaya kadar milyonun üzerinde birçok projenin açılışını bu zamana kadar yapmadık, yapamadık. Neden bizim bir derdimiz var bir kaygımız var. Geleceğe hızlı gitmeliyiz, biz 2023 Bilecik'ini 2023 Türkiye'si oluşurken önde gelen şehirler arasına koymalıyız" dedi."Ertuğrulgazi'nin, Şeyh Edebali'nin diyarına Bilecik'in şansı oluyormuş"Yağcı konuşmasının devamında vatandaşlara 'boş sözlere kulak vermeyin' çağrısında bulunarak, "Yapılanlar belli, bu hizmetlerin devamı yine AK Parti kadrolarıyla birlikte olur. Birileri Bilecik'in şansıymış. Allah aşkına sen mi büyüksün Bilecik mi? Yani sen lütfedip gelmediğinde Bilecik yıllardır şansız mıydı? Nasıl küçükleyici bir ifade benim şehrime. Ertuğrulgazi'nin, Şeyh Edebali'nin diyarına Bilecik'in şansı oluyormuş, Bilecik'te hizmet etmek nasip olursa şereflenirsin, büyük bir onura nail olursun. Benim 15 yıl hizmet ettiğim bu şehre yapmış olduğum hizmet çoluk çocuğuma bırakacağım en büyük itibardır, onurdur, şereftir, haysiyettir. Önümüzde çok önemli süreçler var. Memleket gerçekten hızla, araç hızını almış gidiyor. Bu hızı gerek Türkiye'de gerek Bilecik'imizde ne olur önüne set çekmeyelim. Bu zamana kadar olduğu gibi el, ele gönül, gönüle verelim ve 2023 Türkiye'sini inşallah Nihat Can kardeşimin belediye başkanlığı liderliğinde 2023 Türkiye'sine Bilecik'imizi nasıl Türkiye dünyanın 10 ekonomisi arasına girecekse Bilecik'imizde ülkenin ilk 10 şehri arasına girme noktasında tempomuzu yükselterek devam edelim. Bu zor bir şey değil bakın aslında alt yapı alanında tüm şeyler yapıldı. ya Bilecik'te diyor alt yapıyı hesap etmek kolay değil zaten eğimli bir yapı diyor. Yine açık havadan eğimli gidecek herhalde her şey. Allah'ın verdiği eğimi kullanacaklar herhalde. Bu şehrin TUİK verilerine de bakarsınız gerçekten alt yapı çalışmalarımız Türkiye'nin önde gelen alt yapı çalışmalarını gerçekleştirdik. Şehir planlamalarımız önümüzdeki 30 yılı kapsayacak derecede hep birlikte gerçekleştirdik. Meclis üyelerimizin çevre düzen çalışmalarından kapsayarak o birliği ile daha 2009, 2014 öncesi almış olduğumuz o dönem meclisimizin oy birliği ile almış olduğumuz kararla şehrimizin gelecek vizyonunu hep birlikte gerçekleştirdik ve bunları adım, adım uygulamaya koyuyoruz" dedi."3 dönemdir hedefleri ulaştırma çabası içerisinde bulunduk"Yağcı son olarak 3 dönem Bilecik Belediye Başkanlığı yaptığı süreçte bir hedeflere Bileciklilerle birlikte ulaştıklarını anlatarak, "İşte şehirlerin bir senaryosu vardır, şehirlerin hayalleri vardır. Şehirler hayaller olmadan hedeflere ulaşılamaz. Bizler bu hayalleri belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte 3 dönemdir hedefleri ulaştırma çabası içerisinde bulunduk. Allah'a şükürler olsun ki geçen süreç içerisinde vaat ettiklerimizi her birini yerine getirmenin bugün mutluluğunu yaşıyoruz. İşte bizler vaat ettiklerini yapan, yapabileceklerini vaat eden bir düşünceye sahibiz. Nihat bey de ben milletvekili olarak bu dönem içerisinde özellikle ah bir imkan olsa, Ankara'dan şu destekleri alsak da şu işleri de yapabilsek dediğimiz projelerimizi bu döneme sakladık. İnşallah şehri rahatlatacak, insanımızı huzura kavuşturacak meydan, park projeleri millet bahçeleri ve şehrimizin vitrin vizyonunu yükseltecek güzel çalışmaları önümüzdeki 5 yıl içerisinde hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bizler sizlerden isteğimiz dün olduğu gibi, Allah razı olsun bugüne kadar inandınız, güvendiniz dün olduğu gibi bugün de yanımızda olmanız arkamızda olmanız, önümüzde yol açmanız el, ele gönül, gönüle vererek Bilecik'imizi gelecek yarınlara hep birlikte götürmemiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK