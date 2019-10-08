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AK Partili Yavuz, arıcıların sorunlarını Meclis'e taşıdı

AK Partili Yavuz, arıcıların sorunlarını Meclis'e taşıdı AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz: "Yerinde yaptığımız tespitler şunu gösteriyor ki arıcı kardeşlerimizin en büyük sorunu piyasada yer alan sahte ballar.

08.10.2019 19:04
AK Partili Yavuz, arıcıların sorunlarını Meclis'e taşıdı
AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz:
"Yerinde yaptığımız tespitler şunu gösteriyor ki arıcı kardeşlerimizin en büyük sorunu piyasada yer alan sahte ballar. Sahte bal üretiminde en önemli etken, bal aromalı ve yüksek glikozlu mısır şuruplarıdır"
ANKARA - AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Yerinde yaptığımız tespitler şunu gösteriyor ki arıcı kardeşlerimizin en büyük sorunu piyasada yer alan sahte ballar. Sahte bal üretiminde en önemli etken, bal aromalı ve yüksek glikozlu mısır şuruplarıdır" dedi.
AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, arıcılarla birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Yavuz, "Yerinde yaptığımız tespitler şunu gösteriyor ki arıcı kardeşlerimizin en büyük sorunu piyasada yer alan sahte ballar. Sahte bal üretiminde en önemli etken, bal aromalı ve yüksek glikozlu mısır şuruplarıdır. Bu şuruplar insan sağlığını tehdit ediyor. Arı, petek ve bal resimleriyle market raflarında yer alan sahte bal ürünleriyle tüketicilerimizin resmen algıları farklı yönetilmektedir. Bu durum bal üreticilerini olumsuz etkilemektedir" dedi.
Arıcılık sektöründe diğer önemli bir sorunun da tarım ilaçları olduğunu belirten Yavuz, ayçiçeği tohumlarındaki tel kurtlarıyla mücadelede kullanılan ilaçların ayçiçeği üretim bölgelerine gelen arı kolonilerini olumsuz etkilediğini ve arı ölümlerine neden olduğunu ifade etti.
AK Partili Yavuz, arıcıların sorunlarını Meclis'e taşıdı

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Kaynak: İHA

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