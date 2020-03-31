Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ak Partili Yavuz'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' eleştirilerine belgeli cevap

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize yeteriz Türkiyem" kampanyasını eleştirenlere belgelerde cevap verdi.

31.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:28
Ak Partili Yavuz'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' eleştirilerine belgeli cevap
Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize yeteriz Türkiyem" kampanyasını eleştirenlere belgelerde cevap verdi.

Metin Yavuz, yaptığı açıklamada; "Tarih: 31 Ekim 1963, Merhum Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü, dönemin Başbakanı. Aydın, Antalya, Afyon, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, Mardin ve Uşak'ta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykeli bulunmadığı için yardım kampanyası başlatılıyor. Aziz milletimiz, #zırnıkyok demeyerek, milli dayanışma kampanyasına tam destek veriyor.

Bilindiği gibi, bağış sistemi acil durumlarda başvurulan bir yöntemdir. O dönemde de ihtiyaç duyulduğu için Devlet ve Millet el ele vererek, birlik, beraberlik örneği göstermiştir. Günümüzde, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını ile mücadelemizde alınan tedbirler çerçevesinde yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamak için Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganıyla Başkan Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyamızı #zırnıkyok diyerek eleştiriyorlar.

Bazı kesimler bizi yine IMF'nin kapısında eskiden olduğu gibi yardım dileyen bir Devlet ve Millet olarak görmek istiyorlar. Bu karalama kampanyasının tek gayesi eski Türkiye'de olduğu gibi birilerine Türkiye'nin boyun eğdiğini görmek.

#Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü #bizbizeyeteriz. Sizden bir şey bekleyen yok.

Gölge etmeyin yeter. IMF gelse, hoşunuza gider biliyoruz. Ama diyoruz ya çok şükür #bizbizeyeteriz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Milletvekili, Metin Yavuz, AK Parti, Aydın, Politika
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Politika ››Ak Partili Yavuz'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' eleştirilerine belgeli cevap - Haberler

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

14:17: İngiltere'de 19 Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle öldü - Haberler 14:17: Vali Çakacak virüs tedbirleri kapsamında trafik denetimlerine katıldı - Haberler 14:16: Gaziantep'te hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Haberler 14:16: Tarihi Mudanya Bandosu sokaklarda "moral" konseri verdi - Haberler 14:15: - Hitit, koruma altına aldığı köpekleri unutmadı - Haberler 14:09: Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1000 TL'lik yardımın hesaplara geçeceği tarih belli oldu 14:08: İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir - Haberler 13:51: Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi - Haberler 13:44: MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Genel Başkanımız" ifadesini kullandı - Haberler 13:12: Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler 12:40: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti - Haberler 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık