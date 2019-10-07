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AK Partili Yavuz, "Girişimlerimiz sonuç verdi, TMO incir alımına başladı"

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, yaptıkları girişimlerin olumlu sonuç verdiğini ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin incir alımına başladığını açıkladı.

07.10.2019 19:32AK Partili Yavuz,
AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, yaptıkları girişimlerin olumlu sonuç verdiğini ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin incir alımına başladığını açıkladı.

Milletvekili Yavuz yaptığı açıklamada, " Geçtiğimiz hafta sonu Kızılcahamam'da gerçekleştirdiğimiz 29. İstişare ve Değerlendirme toplantımızda, Aydın Milletvekilleri olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile bir araya gelerek, Aydın'ımızın değerleri olan İncir ve Pamuk başta olmak üzere, ilimizin bir çok konudaki ihtiyaçlarını iletmiştik. Taleplerimizi olumlu değerlendiren Cumhurbaşkanımızın talimatıyla şimdi TMO tarafından incir alımı başladı. Her zaman milletinin yanında olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye vermiş olduğu desteklerden dolayı İncir üreticisi çiftçi hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

Toprak Mahsulleri Ofisi, Milletvekili, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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