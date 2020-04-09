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AK Partili Yavuz; "Hiç bir ifade özgürlüğü, milletin ortak değerlerini alaycı bir üslup ile rencide...

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) Başkanı Cem Ulucan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili olarak; "Hiç bir ifade özgürlüğü, milletin ortak değerlerini alaycı bir üslup ile rencide edemez" dedi.

09.04.2020 15:41 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:41
AK Partili Yavuz;
Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) Başkanı Cem Ulucan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili olarak; "Hiç bir ifade özgürlüğü, milletin ortak değerlerini alaycı bir üslup ile rencide edemez" dedi.

Metin Yavuz, yaptığı açıklamada; "Bir toplumda ne kadar çok paylaşma ve dayanışma var ise o kadar çok huzurun, barışın ve kardeşliğin olacağı bilincinde olan ve bu vesile ile yardımlaşmaya dayanışmaya önem veren asil bir milletiz. Peygamberimiz Hz. Muhammed, Müslümanların kardeş olduğunu ifade ederek 'Yanı başındaki komşusu açken tok olarak geceleyen kişi mü'min değildir' buyurarak, hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun komşumuza yardım etmemizi her şeyden önce bir insanlık görevimiz olduğunu belirtmiştir.

Toplum olarak bizler yardımlaşmayı seven ihtiyaç sahiplerine kucak açan bir millet olduğumuzu her zaman her platformda tüm dünyaya ispat ettik. Gidecek bir yeri olmayan Suriyelilere bütün dünya sırtını dönerken bizler hem ülkemizin hem de evimizin kapılarını sonuna kadar açarak işimizi, aşımızı paylaştık. Bu duygulara sahip olmayan, sadece ve sadece kendi menfaatini düşünen bir bireyin insanlıktan nasibini aldığını asla söyleyemeyiz.

Hadisi şerifler bize her daim doğru yolu gösterirken, dini ve ahlaki yapımızla alay edilmesi ve bu eylemi gerçekleştiren, kamu yararına çalışması gereken bir gazetecinin olması son derece üzücü olup, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanının ise adına düşünce ve ifade özgülüğü diyerek bu çirkin harekete sahip çıkması son derece düşündürücüdür. Söz konusu gazeteci her ne kadar dini değerlere bağlıyım diyerek kendini savunmuş olsa da, sosyal medya paylaşımlarına bakıldığında gerçeğin aslının tam tersi olduğu açıktır.

Hiç bir ifade özgürlüğü milletin ortak değerlerini alaycı bir üslup ile rencide edemez. İslam ve kendisine tebliğ vazifesi verilen Allah Resulü, yeryüzünde yaşayan tüm Müslümanların ortak değeridir. Tıpkı Cumhuriyetimizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün de 83 milyon vatandaşımızın ortak değeri olduğu gibi.

Unutulmamalı ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir cihan imparatorluğu olan Osmanlı'nın mirasıdır.

Bu gerçekten hareketle, bağrında birçok etnik köken ve inanca sahip insanın yaşadığı ülkemizde kullanılacak lisan ve üslup büyük önem taşımaktadır. Zira bizi biz yapan en temel ortak paydamız, 'Biz Birlikte Türkiyeyiz' anlayışının ay yıldızlı bayrağımızda vücut bulmasıdır. Bu vesile ile sözde gazeteciyi yapmış olduğu bu çirkin paylaşımından dolayı esefle kınıyor, kamuoyu nazarında özür dilemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Metin Yavuz, AK Parti, Aydın, Politika
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