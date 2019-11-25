Haberler » Güncel » AK Partili Yavuz; 'Kadınlar bir toplumun en temel yapı taşıdır' - Haber

AK Partili Yavuz; "Kadınlar bir toplumun en temel yapı taşıdır"

AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

25.11.2019 09:49 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:54AK Partili Yavuz;
AYDIN (İHA) – AK Parti ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında; "Kadınlar bir toplumun en temel yapı taşları arasında olduğundan, o toplumda kadına ne şekilde davranıldığını, kadının sahip olduğu haklar, kadına verilen değer, kadına şiddete maruz kalması durumunda uygulanacak yaptırımlar ve kadının nasıl korunduğu o toplumun gelişmişlik seviyesinin çözümüne önem kazandıracaktır. Ulusların uygarlık düzeni öğrenilmesi için toplumdaki kadının durumuna bakılması gerekir.

Birleşmiş Milletler kadına karşı, her türlü ayrımcılığın önlenmesi, sözleşmesinde devletlerin politik, sosyal, ekonomik ve kültürel sahalar başta olmak üzere bütün alanlarda kadınla erkeklerle, insan hakları ve temel özgürlüklerinde eşit olarak yararlanmalarında ve bu hakların, garanti etmelerini, ilaveten kadınların tam gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak için bütün uygun önlemleri almaları gerektiğini hükme bağlamıştır.

25 Kasım insanlık için önemli bir gündür. Dünya üzerinde kadın ve erkeğin birbirlerinin desteklerine ihtiyacı vardır. Birbirimize düşman gibi bakmaktan vazgeçip, kadın ya da erkek olmaktan vazgeçip, insan olalım. Desteklesin erkekler kadınları, tıpkı kadınların birçok kez desteklediği gibi. Bu cehaleti yok ederek insanlık tarihine geçecek gün olsun.

Hz. Muhammed, insanlık aleminin olmazsa olmazı konumunda olan kadına gereken değeri ve önemi vermiş, kadını onurlu bir kul, salih bir insan, kendisi ile cennetin kazanıldığı bir anne, güven ve huzura verildiği bir eş, adalet ile davranılması gereken bir evlat olarak görmüştür. Bugün vesilesi ile 'Cennet anaların ayağı altındadır' hadisindeki nezaket ve sevgi timsali, tüm kadınlara saygı ve selamlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Milletvekili, AK Parti, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:38 Evinin odasında yetiştirdiği mantarı hibe sayesinde tesise taşıdı
11:36 Kaza yaptığı kamyoneti bırakıp kaçtı
11:33 Erzincan'da "Dünya Çocuk Hakları Günü" fotoğraf sergisi
11:32 Pasinler'de Nihat Hatipoğlu konferansına yoğun ilgi
11:32 Pazaryerinde yaşlı ve engelliye zabıta yardımı
11:13 Son dakika: Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır
11:03 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, oğlunun haberini yapan gazetecileri gözaltına aldırdı
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:30 "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiasının sahibi Rahmi Turan, topu Kılıçdaroğlu'na attı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:53 Tolga Çevik'in eşofmanla sahneye çıkan seyirciyi kovması sosyal medyada olay oldu
09:38 "Birader öğretmen misin?" diyerek öğretmeni azarlayan Vali açıklama yaptı: Kızdığım kişi öğretmen değil, muhabir
09:35 Mimar Sinan'ın yaptığı 437 yıllık hamam, 2,5 milyon dolara satılıyor
17:05 Ülkedeki krizden kaçan İranlılar, Türkiye'ye akın ediyor
25.11.2019 11:39:00