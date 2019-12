AK Partili Yavuz; "Kanal İstanbul, Başkan Erdoğan'ın siyaset üstü büyük bir projesidir"

Son günlerde gündemi oldukça meşgul eden Kanal İstanbul projesi ile ilgili Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz açıklamalarda bulundu.Ana muhalefet partisi CHP başta olmak üzere belirli bir kesimin Kanal İstanbul'un yapımını engellemeye çalıştıklarını belirten Yavuz, "CHP eski başbakan merhum Bülent Ecevit'in şapkasına sahip çıkacağına, 1994 yılında gündeme getirdiği kanal projesine sahip çıksın. Onların bu yersiz eleştiri ve engelleme çalışmalarına rağmen Kanal İstanbul, her zaman verdiği sözü tutan Başkan Erdoğan'ın kararlılığı ve AK Parti sayesinde Allah'ın izni ile hayata geçecektir" dedi.İstanbul'a yapılacak olan mega projenin Osmanlı Devletinde de gündeme geldiğini belirten Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, " İstanbul'a yeni bir kanal yapımının hem savunma hem de ticari anlamda faydalı olacağı görüşü Osmanlı hükümdarlarınca zamanında savunulmuş. Bunun yanı sıra, 1994 yılında merhum başbakan Bülent Ecevit'te İstanbul'a yeni bir kanal yapılmasının İstanbul'un menfaatine olduğunu ifade etmiş. Son yıllarda Başkan Erdoğan, İstanbul'a yeni bir kanalın yapılmasının boğaz güvenliği başta olmak üzere milli çıkarlarımız açısından faydalı olacağı görüşünü belirterek bu projeyi İstanbul'a kazandırmak istiyor. Ama bakıyoruz, ana muhalefet başta olmak üzere bazı kesimlerin yersiz felaket senaryoları yazıp engellemeye çalışıyorlar. Onların bu çabaları kadim şehir İstanbul'a ve memleketimize kötülük yapmaktan başka bir şey değildir" dedi.AK Partili Yavuz yaptığı açıklama da, " Bakın, İstanbul Boğazı'na alternatif bir suyolu oluşturma düşüncesi Osmanlı Dönemine kadar dayanıyor. İlk olarak, Kanuni Sultan Süleyman döneminde gündeme gelmiş, projeler hazırlanmış, fakat savaşlar nedeniyle rafa kaldırılmış olsa da Osmanlı İmparatorluğu bu fikrinden asla vazgeçmemiş. Karadeniz ile Marmara'yı birbirine bağlayacak yeni kanal ile hem Karadeniz'deki donanmanın kereste ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılanması hem de yeni bir ticaret yolu oluşturulması hedeflenmiş. Bundan dolayı da, Kanuni Sultan Süleyman'ın ardından yeni kanal projesi, Sultan 3. Murad, Sultan 4. Mehmed, Sultan 3. Mustafa, Sultan 2. Mahmud, Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz dönemlerinde de hep gündemde kalmış. Cumhuriyet tarihinde ise, eski Başbakan merhum Bülent Ecevit, 17 Ocak 1994 seçimleri döneminde "İstanbul Kanalı Projesi" adıyla Karadeniz'den Marmara'ya yeni bir kanal açılması yönünde projelerini açıklamıştı. Boğazda artan deniz trafiğinin İstanbul'u tehdit ettiğini, buradan geçen tankerlerin, Boğaziçi trafiğini tıkanma noktasına getirdiğini, Haliç ile yapılacak bir bağlantı kanalının bu yoğunluğu ortadan kaldırarak rahatlama sağlayacağını ifade ediyor. Günümüze bakıyoruz, muhalefet Başkan Erdoğan'ın çok önemsediği Kanal İstanbul'a kafayı takmışlar, gereksiz yere gündem konusu yapma gayreti gösteriyorlar. Bakınız, Başkan Erdoğan da İstanbul'da yeni bir kanal açılmasının ülkemizin menfaatine olacağının altını çizerek bu projeyi çok önemsiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her geçen gün gelişen ve güçlenen ülkemizde artık sadece kendi milli çıkarlarımızı düşünüyoruz. Kanal İstanbul işte tamda bu nokta da bizim milli çıkarlarımız açısından gerçekten de siyaset üzeri çok büyük bir proje" ifadelerini kullandı.Amaç, güvenliği arttırmak ve gelir elde etmekUluslararası taşımacılık yapan gemilerin kontrolsüz bir şekilde İstanbul Boğazından geçiş yaptığını ifade eden AK Parti'li Yavuz, yeni yapılacak kanal ile hem bu gemilerin kontrol altına alınacağını hem de geçişleri için alınacak ücretler dolayısıyla ekonomiye ciddi oranda katkı yapılacağını belirtti.Yavuz yaptığı açıklama da, "Şuan İstanbul Boğazından uluslararası taşımacılık yapan gemiler geçiyor. Bu gemiler kuru yük, petrol ve petrol ürünleri taşıyorlar. Bu İstanbul ve boğaz için büyük bir risk aslında. İşte tam bu nokta da Başkan Erdoğan da aslında bu konuya dikkat çekiyor. Bakınız başkan Erdoğan Kanal İstanbul ile bugün detayları da paylaştı. Boğazlarda, Montrö'de bize tanınan bir hak yok, uluslararası taşımacılık yapan gemiler İstanbul boğazından istedikleri gibi gelip geçiyorlar. Kanal İstanbul ise böyle değil, Süveyş Kanalı'nda ve diğerlerinde oraların nasıl kendilerine ait hakları varsa Kanal İstanbul ile bizim de haklarımız söz konusu olacak. Bize göre bu proje, İstanbul'un güzelliğine çevrecilik açısından güzellik katacak. İstanbul boğazında, gemi kazası meydana geldiğinde tehlikeli sonuçlar doğurabileceği gibi, denizin de kirlenmesine sebep olacaktır. Yakın tarihimizde yaşanan gemi kazalarında sızan petrol dolayısıyla Marmara denizinin ne kadar kirlendiğine hepimiz tanık olmuştuk. Risk taşıyan bu geçişleri artık kontrol altına almak istiyoruz. Kanal İstanbul'a zorunlu yönlendireceğimiz bu gemilerin oradan geçişlerini hem kontrol altına almış olacağız hem de geçiş ücreti alacağız. Bakınız Panama Kanalında günde ortalama 40 gemi geçiyor. Bu geçişlerden dolayı ülke yıllık 1,5 Milyar Dolar gelir elde ediyor. Kanal İstanbul'dan bir günde uluslararası taşımacılık yapan ortalama 160 geminin geçtiğini düşünürsek, yıllık 8 Milyar Dolar kazanç sağlayacağız. Montrö boğazlar sözleşmesi dayatmasından da artık kurtulmak istiyoruz. Osmanlı'dan bu güne ülkemizin çıkarları gözetildiğinden dolayı hayata geçirilmesi planlanan bu yeni kanalı istemeyenlerin milli çıkarlarımızı gözetmeyen kişiler olduğu açıkça ortadadır. Muhalefet Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı karşı çıkıyor Ne yazık ki, Kanal İstanbul büyük bir faciadır diyerek yaygara koparmaya çalışıp bu büyük projeyi engellemeye çalışıyorlar. Muhalefet bunu zaten her zaman yapıyor. Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti ne zaman bu memleketin çıkarına bir proje açıklasa hemen eleştiriler ve engelleme çalışmaları ardı ardına geliyor. Bunun örneklerini yine Başkan Erdoğan'ın mega proje olarak açıkladığı ve AK Parti'nin İstanbul'da hayata geçirdiği Marmaray'dan tutun, İstanbul havalimanına ve hatta 3. Köprüye kadar gördük. Her ne kadar israf, gereksiz diyerek engellemeye çalışsalar da iktidar hepsini birer birer hayata geçirdi. Şimdi AK Parti'nin bu hayata geçirdiği bu projelerin ülkemize kazanımlarını hepimiz görüyoruz. Kanal İstanbul projesi gerçekten de 2023 hedefine güçlü adımlarla ilerleyen ülkemiz için çok önemli bir proje. Allah'ın izni ile bu mega projeyi de tüm baskılara, tüm engellemelere rağmen Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşu ile inşallah hayata geçireceğiz" dedi. - AYDIN