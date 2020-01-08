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AK Partili Yavuz; "Söz verdiğimiz gibi 8 Ocak'ta Söke Çayı'nın ihalesini yaptık"

Söke'nin uzun yıllardır adeta kanayan yarası olan Söke Çayı'nın ıslahı ile ilgili Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz'dan müjdeli haber geldi.

08.01.2020 19:12 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:17AK Partili Yavuz;
'nin uzun yıllardır adeta kanayan yarası olan Söke Çayı'nın ıslahı ile ilgili Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz'dan müjdeli geldi.

Yavuz yaptığı açıklama da, " Her zaman söylüyoruz. Yaparsa yine AK Parti yapar. Bir kez daha vermiş olduğumuz sözümüzü tutuyoruz. 10 Milyon TL'ye mal olacak, Söke Çayının ihalesi söz verdiğimiz tarih olan bugün 102 istekli firmanın katılımıyla yapıldı. Hayırlı olsun." dedi.

AK Parti'li Yavuz yaptığı açıklama da, "Söke Çayı Projesi 25 yıllık bir kanayan yaraydı.Hatırlanacağı üzere, belediye dükkanlarının boşaltılıp yıkılmasının ardından, Söke Çayı'nın temizlenmesi gerekiyordu. DSİ Bölge Müdürlüğümüze bağlı ekipler gerekli tüm temizlik çalışmalarını gerçekleştirmişlerdi. Çayımızın ıslah çalışma projesi 5 bin 200 metre. İlk etapta 2 bin 500 metrelik alan olan Söke şehir merkezinin içinde kalan bölümün ıslah çalışmaları gerçekleştirilecek. Bizler bu projeyi seçimlerden önce yatırım programına koymuştuk. Söz verdiğimiz gibi öncelikle ihale programına alındı. ve yine söz verdiğimiz tarih olan 8 Ocak yani bugün Söke Çayı'nın 1. Etap ihalesini DSİ Bölge Müdürlüğümüzün ihale salonunda toplam 102 istekli firmanın katılımıyla gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte ilk olarak ihaleyi alan firmanın sunmuş olduğu evraklarının uygunluğu kontrol edilecek. Herhangi bir olumsuzluğu görülmez ise ihaleyi alan firmayı da kamuoyu ile ayrıca paylaşacağız. Kısa bir süre içerisinde Allah nasip ederse, Söke çayının 1. Etap ıslah çalışması için ilk kazma vurulacaktır. Söke'mize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi. - AYDIN

AK Parti, Aydın, Söke, Politika

Kaynak: İHA

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