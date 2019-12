AK Partili Yavuz, sözde Ermeni soykırımı tasarısını kabul eden ABD'ye tepki gösterdi

Yapılan oylama ile 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen sözde Ermeni soykırımı tasarısını kabul eden ABD senatosunun skandal kararına Türkiye'den peş peşe sert tepkiler gelirken, Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz'da kendine ait sosyal medya hesabından çok sert sözler ile tepki gösterdi.Sözde Ermeni soykırımı kararı alan ABD Senatosu'nun almış olduğu kararın yok hükmünde olduğunu belirten Yavuz yaptığı açıklama da, " Bu kararı alan ABD önce kendi karanlık tarihine bakmalıdır. Arşivler açılsın, bizim şanlı tarihimiz ortada. Aziz Türk milleti, tarihi boyunca her daim mazlumları korumuş asla hiç bir ulusa karşı soykırım yapmamıştır. ABD, soykırım yapan devlet görmek istiyorsa aynaya baksınlar. Bir damla petrol uğruna, Ortadoğu'yu kan gölüne çevirip milyonlarca insanı katledenler, yalanlarla bizim tarihimize asla dil uzatamaz" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı her saldırıyı milletten aldığı destek ile dik duran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bertaraf edildiğini belirten AK Parti'li Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da "Erdoğan düşmanlığı, vatan ve millet düşmanlığına dönmüş durumda. ABD başta olmak üzere dış mihraklar, bize yıllarca PKK ile saldırdı, FETÖ ile saldırdı, ekonomi üzerinden saldırdı, gizli açıktan ambargo uyguladı, şimdide sözde ermeni soykırımı üzerinden saldırıyorlar. Ne yaparsanız yapın, "Dünya Beşten Büyüktür." diyerek haksızlığa meydan okuyan, her zaman cesur ve kararlı olan başkan Erdoğan'ın liderliğinde, aziz milletimizin desteğiyle ve Allah'ın izniyle asla başaramayacaksınız" dedi. - AYDIN