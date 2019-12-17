AK Partili Yavuz: 'Tank Palet' meselesi, CHP'lilerin anlattığı gibi değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Tank Palet Fabrikası'nda çalışan işçilerin ücretinin BMC tarafından ödendiğini kaydederek, "Tank Palet meselesi, katiyen CHP'lilerin anlattığı gibi değildir. Bu proje, Tank Palet Fabrikası'nın bitirilmesi değil, bilakis önünün daha da açılması projesidir" dedi.

AK Partili Yavuz, Twitter'dan dün akşam özel bir kanalda yayımlanan ve BMC Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın konuk olduğu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un ise telefonla bağlandığı programın bir kısmını paylaşarak, açıklamada bulundu. Yavuz, Tank Palet Fabrikası'nda çalışan işçilerin parasının BMC tarafından ödendiğini belirterek, şunları kaydetti: "BMC, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan ASFAT A.Ş.'ye parayı teslim etmekte, ASFAT A.Ş. de bu parayı işçilere dağıtmaktadır. Yani işçilerin parasının BMC'nin cebinden çıktığı açıktır, nettir. Bu kadar net bir konuda bile, bu derece iddialı olmayı, iddialı olmanın ötesinde, 'Ben iddiamı ispatlayamazsam CHP grup başkanvekilliğinden istifa ederim' çıkışını anlamakta zorlanıyorum. Mesele, devletimizin resmi kayıtlarında net olduğuna göre, şimdi bu istifa çıkışı acaba ne olacak? Şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki; Tank Palet meselesi, katiyen CHP'lilerin anlattığı gibi değildir. Bu proje, Tank Palet Fabrikası'nın bitirilmesi değil, bilakis önünün daha da açılması projesidir. Bu proje ile milli tankımız yapılmak suretiyle hem Milli Savunma Bakanlığı'nın tank ihtiyacı karşılanmış olacak ve hem de tüm dünyaya tank satma şansı bulmuş olacağız. Ayrıca Türk savunma sanayii, birçok yeni yerli ve milli proje ile de inşallah buluşmuş olacak."