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AK Partili yöneticiler trafik kazası geçirdi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AK Partili yöneticiler yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

25.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:30 AK Partili yöneticiler trafik kazası geçirdi
'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AK Partili yöneticiler yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bozdoğan Yazıkent yolu Dörtyol kavşağında meydana geldi. AK Parti Bozdoğan İlçe yönetiminde yer alan Hüseyin Demir ve Halil Çınaroğlu toplantı sonrasında evlerine doğru yola çıktı. Gece saat 22.30 sıralarında AK Partili yöneticilerin yer aldığı araç, Bozdoğan Yazıkent yolu Dörtyol kavşağında, G.D'nin kullandığı araçla çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan AK Parti Bozdoğan İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Halil Çınaroğlu, Hüseyin Demir ve diğer araç sürücüsü G.D ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İl Başkanı Özmen acil şifalar diledi

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bozdoğan ilçemizde ilçe yönetim kurulu toplantısına katılan Hüseyin Demir ve Halil Çınaroğlu arkadaşlarımız toplantı dönüşünde bir trafik kazası geçirmişlerdir. Şu anda Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi olan arkadaşlarımızın hayati tehlikeleri yoktur. Arkadaşlarımızın en kısa sürede şifa bulmalarını dilerim" dedi. - AYDIN

Bozdoğan, AK Parti, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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