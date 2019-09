AK Partililer "Damlaya damlaya can olur" kampanyasına destek verdiler

AK Partililer "Damlaya damlaya can olur" kampanyasına destek verdilerKİLİS - Kilis 'te, AK Partililer "Damlaya damlaya can olur" kampanyası çerçevesinde kan bağışında bulundu.Kızılay Kan Merkezi ile AK Parti İl Başkanlığı tarafından organize edilen "Damlaya damlaya can olur" kampanyası yoğun ilgi gördü. Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilen kan bağışı ile kök hücre bağışına AK Partililer ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, Kan bağışı ile birlikte kök hücre kemik iliği içinde kan aldıklarını ifade ederek, "Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz, kök hücre için 3'lü kan örneğini alıyoruz. Bu kanlar Sağlık Bakanlığında eşleştirmeye giriyor. Uyumlu çıktığı takdirde Sağlık Bakanlığı iletişime geçiyor. Bu konuda daha duyarlı olmamız gerekiyor. Kan bağışı daha kısa sürdüğü için alınabiliyor, ama kök hücre için biraz zayıf kalınıyor. Kilis'te kök hücre konusunda zayıfız, kök hücre örneklerimiz çok az, bununla ilgili olarak sağ olsunlar, AK Parti İl Başkanlığı ile görüşme yaptık. Onlarda bizi kırmadılar, ortak bir etkinlik düzenledik. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş. Partileri ile Kızılay Kan Merkezi işbirliğiyle "Damlaya damlaya can olur" kampanyası sloganı ile kampanya başlattıklarını ifade ederek, "Kan bağışı ile kök hücre bağışı için bugün buradayız. Bu tür sosyal sorumluluk projelerinin toplum için önemlidir. Çünkü kan sürekli bir ihtiyaçtır. Türkiye genelinde bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın karşılanması noktasında bizlerde üstümüze düşen görevi yerine getiriyoruz. Bu kampanyanın bir önemi daha var, Kilisli hemşehrimiz olan küçük yaşta bir kardeşimiz, ilik nakli bekliyor. Yine hukuk fakültesinde öğrenci olan genç bir kardeşimiz var. İlik nakli beklemektedir. Bizde bu kampanyaya destek veriyoruz" dedi.Etkinliğe Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut da katıldı.