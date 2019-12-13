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AK Partililer sandık başına gidiyor

AK Parti Milas İlçe Teşkilatı, üyelerinin katılımıyla delegelerini bugün 10 ayrı noktada kuracağı sandıkla belirleyecek.

13.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:20AK Partililer sandık başına gidiyor
AK Parti İlçe Teşkilatı, üyelerinin katılımıyla delegelerini bugün 10 ayrı noktada kuracağı sandıkla belirleyecek. Üyelerin oyuyla 132 mahallede 400 delege belirlenecek.

AK Parti'de Kongre sürecinin startının verilmesinin ardından ilçelerde delege seçimi takvimine göre Milas Teşkilatı delege seçimi gerçekleşecek. Milas Merkezde Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu, AK Parti Milas İlçe Hizmet Binasında gerçekleşecek seçimlere, Bafa, Güllük, Selimiye, Beçin ve 'de eski belde başkanlıklarında, ayrıca Kıyıkışlacık, Türbe Mahalleleri, Söğütcük, Balcılar ve Kısırlar bölgesinde de bir sandık olmak üzere 10 ayrı bölgede sandık kurulacak.

AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, "Partimizde bugüne kadar emek vermiş tüm isimlere, eski ilçe başkanlarına, meclis üyelerine, mahalle temsilcilerine hemen herkese davet yolladık ve yer verdik. AK Partiyi ön planda tutarak sevdası hizmet olan ve Cumhurbaşkanımızın yolunda millete hizmet sevdasındaki herkesi davet ettik" diyerek tüm üyeleri sandığa davet etti. - MUĞLA

AK Parti, Milas, Ören, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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