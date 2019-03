AK Partililerle, MHP'liler Birbirine Girdi! 4 El Silah Sesi Duyuldu

Kırşehir'in Mucur ilçesinde AK Partililer, MHP'li Aday Hasan Hüseyin Köşker'in kardeşi Hulusi Köşker'in de aralarında olduğu gruba pusu atıp saldırdı. Saldırıda, Hulusi Köşker de kırıkların bulunduğu, bir başka kişinin elinin kırıldığı, bir diğer kişinin ise kafasına aldığı darbeden ötürü hafıza kaybı yaşadığı öğrenildi. Kavga 4 el silah sesi duyulurken AKP Mucur İlçe Başkanı Oğuzhan Gündüz "Konu ittifaka zarar vermek için kullanılacak bir konu." diye konuştu.

Dün gece 22.30 sıralarında MHP'nin Mucur Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Köşker'in, MHP'li encümen adayının evine ziyaret gerçekleştirdiği sırada yaşanan olaylar ilçede gerilim yarattı.

50-60 KİŞİLİK BİR GRUBUN SALDIRISINA UĞRADI

MHP'li Hasan Hüseyin Köşker'in ev ziyaretinde olduğu sırada, kardeşi Hulusi Köşker'in de ağabeyinin yanına destek olmaya giderken pusuya düşürüldü. 15 araçla yaklaşık 50-60 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan Hulusi Köşker, hastanede tedavi altına alındı. Saldıran grubun, Hulusi Köşker'i MHP'li Aday Hasan Hüseyin Köşker ile karıştırdığı belirtildi.

MHP'nin Mucur Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Köşker

HAFIZA KAYBI YAŞADI

Saldırıda, Hulusi Köşker de kırıkların bulunduğu, bir başka kişinin elinin kırıldığı, bir diğer kişinin ise kafasına aldığı darbeden ötürü hafıza kaybı yaşadığı aktarıldı. Öte yandan, olaylarda, 4 el silah sesinin de duyulduğu iddia edildi.

"AK PARTİLİLER KENDİLERİ DIŞINDA ADAY GEZDİRMİYOR"

Odatv'de yer alan habere göre; Hulusi Köşker, AK Partililerin kendi adayı dışında hiçbir partiyi seçim çalışmaları için ilçede gezdirmediğini ve diğer adayların insanlarla iletişim kurmasını engellemeye çalıştıklarını aktardı.

Hulusi Köşker, şunları söyledi:

"Ben Ankara'da devlet memuruyum, ağabeyime yardımcı olmak için gelmiştim. Burada bir gruplaşma var. AK Partililer kendileri dışında adayı gezdirmeyip sıkıştırarak böyle bir uygulama yapıyorlar. Ağabeyim ev gezisindeyken bana da mesaj geliyor. Ben de yürüyerek yanına giderken, 15 kadar arabayla bir anda saldırıya uğradım. Aslında saldırıyı ağabeyim Hasan Hüseyin Köşker'e kurmuşlar, ama karıştırıyorlar bana saldırıyorlar, kumpas kurdular. Ben şu an Kırşehir devlet hastanesinde yatıyorum, 50-60 kişinin saldırısına uğradım. Ne zaman taburcu olacağımı bilmiyorum. Demokratik bir ortam yok, baskı oluşmuş durumda. Adayların rahat gezmesini, insanlarla iletişim kurmasını engellemeye çalışıyorlar. AK Parti'nin adayı nerede içkici takımı var yanına toplamış…"

İşte Hulusi Köşker'in hastane raporu:



"KONU İTTİFAKA ZARAR VERMEK İÇİN KULLANILABİLİR"

AK Parti Mucur İlçe Başkanı Oğuzhan Gündüz, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Konu yargıya intikal eden bir konu ve konu ittifaka zarar vermek için kullanılacak bir konu. O yüzden benim görüş bildirme durumum yok, yargı kararı verecektir. Bu münferit bir olaydır. Alkollü gençlerin yaptığı bu olayı biz de tasvip etmiyoruz. Saldıranların bizimle bir ilgisi yok."