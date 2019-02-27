AK Parti'nin Ankara Adayı Özhaseki Yeni Parti İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mehmet Özhaseki, katıldığı televizyon programında yerel seçimlere ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Özhaseki bir dönem partisinde görev yapmış isimlerin yeni parti kuracağına iddiasına ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Habertürk TV'de Veyis Ateş'in sorularını yanıtlayan AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, "Seçmen niye size oy vermeli" diye sorulması durumunda vereceği yanıtı anlatan Özhaseki, "Ankara başkent. Türkiye'nin gurur kenti. Burayı yönetecek insanın belediyeciliği ve şehirciliği bilmesi lazım. Ve Ankara'yı başkentler arasındaki rekabette en ileriye taşıyacak olgunlukta olması lazım. İşini bilmeyen insanların işbaşına geçmesi Ankara için kötülük olur" ifadelerini kullandı.

"ANKETLE 11 BAŞLIK BELİRLEDİK, EN BÜYÜK SORUN TRAFİK"

Belediyecilikte bazı kuralların olduğunu ve 30 kişilik bir ekiple çalıştıklarını kaydeden Özhaseki, yaptıkları anketle vatandaşa beklentilerini ve şikayetlerini sorduklarını anlattı ve şöyle devam etti: "Taleplere göre işi bilen mimar, mühendis, şehir plancıları, çocuk psikologları, ticaret erbabı grupla 11 ara başlık belirledik. En büyük sorun elbette trafik. Bir başlık da millet bahçeleri" dedi.

"SAĞ OLSUN MELİH BAŞKAN YAPMIŞ AMA ARTIRILMASI GEREKİYOR"

Trafiğin Ankara için de bir sorun olduğunu ancak insanların daha çok sosyal projeler beklediğini belirten Özhaseki, "Yeşil alan çokça yapılmış, sağ olsun Melih Başkan yapmış ama bunların artırılması gerekiyor. Millet bahçeleri Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerinde durduğu konu. Bunlara çalıştık. Gençler için ne yapabiliriz, kadınlar için ne yapabiliriz? 21 yıllık belediye başkanlığı, bakanlık süremde kendini yenileyen ve dünyayı takip eden bir insanım. İlçe detaylarına girdiğimizde binden fazla projeyi yazdık" diye konuştu.

"ÇOCUKKÖY PROJESİ BENİ HEYECANLANDIRIYOR"

Kendisini en çok heyecanlandıran projenin "Çocukköy" olduğunu belirterek, "Çocukluğumuz hep sokaklarda geçti. Arkadaşlığı paylaşmayı orada gördük. Kavgayı da orada gördük. Ama çocukları şimdi kimse sokağa salmıyor. O oyunlar içinde çocuğumuz kaybolup gidiyor. Çocuk köyü çocukları geleceğe hazırlayacağımız bir köy olacak. 100'e yakın etkinlik var. Bir taraftan oyunlar oynayacak, bir taraftan hayata hazırlanacak. Bir tek Kanada'da var bu proje. Bunu geliştirdik burada. Bütün şehirler bu projeyi kopya edecek. Bu beni heyecanlandırıyor" açıklamasında bulundu.

AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki

YENİ PARTİ İDDİALARINA YANIT

Özhaseki, bir dönem partisinde görev yapmış isimlerin yeni parti kuracağına iddiasına ilişkin olarak "Son derece yanlış bulurum. Nihayetinde biz bir ekibiz. Ara ara yol arkadaşlığımızda belki yanlış anlaşılmalar ya da zaman içinde farklı düşüncelerimiz olabilir. Baş olma sevdası… Üzülerek bunu birçok insanda görüyorum.

"SAKİNCE DÜŞÜNÜP NEFİSLERİNE UYMAMALARINI TAVSİYE EDERİM"

İktidar olarak kazanımları göz önüne getirin. Önceki hükümetlerden başarılı mıyız, evet. 16 yıllık AK Parti iktidarı eski iktidarlara göre başarılı. Vesayet rejimi diye lanet bir ortam vardı değil mi? Öyle bir tehlike kaldı mı? İnançlarımız üzerinde baskı vardı. Recep Tayyip Erdoğan başardı bunu çözmeyi. Bu işi aklından geçiren varsa bir kez daha sakince düşünüp nefislerine uymamalarını tavsiye ederim" görüşünü dile getirdi.