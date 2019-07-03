03.07.2019 18:00
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AK teşkilatlardan başkanlara ziyaret

AK teşkilatlardan başkanlara ziyaret

AK Parti Yenişehir ilçe yöneticileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Başkan Vekili Süleyman Çelik'i makamında ziyaret etti.

AK Parti Yenişehir ilçe yöneticileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Başkan Vekili Süleyman Çelik'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Süleyman Çelik, "AK Parti Yenişehir İlçe Başkanımız Fikret Hatipoğlu, yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve meclis üyelerimizi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ile birlikte ağırladık. Değerli yol arkadaşlarıma nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin" diye konuştu.

AK Parti ilçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, "Her zaman bizlerin yanında yer alarak desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a, Başkan Vekilimiz Süleyman Çelik'e teşkilatlarımız ve Yenişehir'imiz adına teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA
Kaynak: İHA
Süleyman Çelik, Alinur Aktaş, Yenişehir, AK Parti, Güncel

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