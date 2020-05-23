Ak ve sazan balıklarının Munzur Çayı'ndan derelere zorlu yolculuğu

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Çayı'nda yaşayan ak ve sazan balıkları, üreme dönemlerinin yaklaşmasıyla derelere doğru zorlu yolculuğa başladı.

23.05.2020 13:32 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:53

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Çayı'nda yaşayan ak ve sazan balıkları, üreme dönemlerinin yaklaşmasıyla derelere doğru zorlu yolculuğa başladı.

Munzur Dağları arasında yer alan 1500 rakımlı Ovacık'ta, kaynağı Ziyaret köyünde bulunan Munzur Çayı, su altı yaşamıyla dikkati çekiyor.

Munzur Gözeleri'ndeki kayaların arasından çıkan sularla beslenen ve nesli koruma altında olan kırmızı benekli alabalık ile su samurlarına ev sahipliği yapan Munzur Çayı'nda, şu sıralar ak ve sazan balıklarının üreme yolculuğu yaşanıyor.

Her yıl mayıs ayının son haftasında Munzur Çayı'nın berrak ve soğuk sularını terk ederek Sarıtosun, Çakmaklı ve Yoncalı köylerindeki derelere, suyun akışının tersine yüzerek göç eden ak ve sazan balıkları, yumurtalarını bırakmak için tüm zorluklara göğüs geriyor.

Yolculukları boyunca gruplar halinde hareket eden ve yılanların ya da balık kartallarının saldırılarıyla karşı karşıya kalan ak ve sazan balıklarının, dere yataklarında oluşan şelaleleri aşmak için verdikleri mücadele görenleri hayran bırakıyor.

Derelerdeki bitki ve taşların arasına yumurtalarını bırakan ak ve sazan balıkları, birkaç hafta sürecek olan üreme döneminin bitmesiyle Munzur Çayı'na geri dönecek.

Ak ve sazan balıklarının Munzur Çayı’ndan derelere zorlu yolculuğu

Kaynak: AA

Etiketler: Munzur Çayı, Tunceli, Ovacık, Munzur, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Haber
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü Haber
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Haber
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Haber
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Pakistan’daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı Haber
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Cübbeli Ahmet’ten Alparslan Kuytul’a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun? Haber
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu’nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Bayram namazı yalnızca Ankara’da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu Haber
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Haberler››Güncel››Ak ve sazan balıklarının Munzur Çayı'ndan derelere zorlu yolculuğu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:49: (Özel) Covid-19'la mücadelenin kahramanlarının buruk bayramı - Haber 09:47: Van'da balık ölümlerinin yaşandığı çayda inceleme yapıldı - Haber 09:44: Pandemide örnek oldu, Bilim Kurulları yaygınlaşmalı teklifi geldi - Haber 09:43: SAKARYA EMEKLİ OLDU AMA EĞİTİME ARA VERMEDİ - Haber 09:43: Bulgaristan'da asırlardır geleneksel arife günü yemeği hazırlanıyor - Haber 09:00: Salgında toplam 12 can kaybı yaşanan Bayburt'ta, 1 haftadır vaka görülmüyor - Haber 08:57: Koronavirüs gölgesinde sessiz bayram! Camiler, meydanlar, sokaklar boş kaldı - Haber 08:47: Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi - Haber 12:27: Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü - Haberler