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"Ak Zambak Eylem Planı" tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce sadece İzmir'de bulunan ak zambak türünün popülasyonunun ve yaşam alanının korunması amacıyla başlatılan eylem planı çalışmaları tamamlandı.

08.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:26
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce sadece 'de bulunan ak zambak türünün popülasyonunun ve yaşam alanının korunması amacıyla başlatılan eylem planı çalışmaları tamamlandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, DKMP Genel Müdürlüğü, ülkenin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik faaliyetlere devam ediyor.
Buna göre, İzmir il sınırları içinde yaşayan ak zambak (Lilium candidum L.) türünün popülasyonunun ve yaşam alanının korunması amacıyla 2014 yılında başlatılan eylem planı çalışmaları tamamlandı.
Çalışmalar kapsamında, İzmir'in Kemalpaşa, Bayındır, Menderes, Urla, Karaburun, Seferihisar, Bergama ve Buca ilçelerinde 10 doğal popülasyon belirlendi.

Ak zambakın yaşam alanlarının izlendiği çalışmalarda türün tohum ve soğanları haricinde saplarından da üreyebildiği tespit edildi. Türün varlığını sürdürdüğü alanlara uyarı ve bilgilendirme tabelalarının konulduğu ve yöre halkına gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı faaliyetler sonucunda, ak zambak sayılarında artış gözlendi.

Bu bitkiye, süs bitkisi ve kesme çiçek olarak kullanılmasının yanı sıra kozmetik sektöründe de ihtiyaç duyuluyor. Ak zambak, Balkan ülkeleri, Yunan Adaları, Lübnan, Filistin, İsrail, Suriye ve Türkiye'de bulunuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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