Akademi Beyoğlu'nda Sekiz Branşta Ücretsiz Yabancı Dil Eğitimi Veriliyor

Uluslararası iletişimin kaçınılmaz hale gelmesiyle birlikte ticaretten ekonomiye, sosyal ilişkilerden kültürel ilişkilere kadar her alanda yabancı dil bilen bireylere olan ihtiyaç da arttı. Bu bilinçle harekete geçen Beyoğlu Belediyesi; Gençlik Merkezinde, (Akademi Beyoğlu'nda) Semt Konaklarında ve Turabibaba Kütüphanesinde açtığı yabancı dil kursları ile gençlerin en büyük destekçisi oldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun ilgi gören kurslarda, dünyada en çok konuşulan dillerden olan İngilizce, Rusça, Arapça ve İspanyolca başta olmak üzere sekiz farklı branşta eğitim veriliyor. Hepsi sertifikalı olan kurslardan vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

SEKİZ FARKLI BRANŞTA DİL EĞİTİMİ

2007 yılında Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın girişimiyle başlatılan Kişisel Gelişim ve Hobi Kursları kapsamında verilen yabancı dil eğitimleriyle, binlerce öğrenci yabancı dil öğrenme fırsatı buldu. Gençlerin yabancı dil öğrenmesine ve kendisini geliştirmesine olanak sağlayan Kurslarda hem teorik hem de pratik dersler bulunuyor. Yabancı dil kursları arasında; Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Korece ve Rusça olmak üzere sekiz branş bulunuyor. Yabancı dil kurslarının yanı sıra Osmanlı Türkçesi kursu da bulunuyor.

KURSLAR TAMAMEN ÜCRETSİZ VE SERTİFİKALI

Tamamen ücretsiz olan kurslara katılan gençler, her geçen gün küreselleşen dünyanın şartlarına ayak uydurmakta güçlük çekmiyor. Alanlarında uzman eğitmenler tarafından verilen kurslar her yıl Ekim ayında başlayarak Haziran ayına kadar devam ediyor. Beyoğlu sınırları içerinde ikamet eden 15 yaş üstü gençlerin başvurabildiği kursları tamamlayan kursiyerlere ise, MEB onaylı sertifika veriliyor.