Akademi Lise'de hizmet içi eğitim

''Biz ilim, bilim, tevazu medeniyetinin insanlarıyız''

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı lise öğrencilerine yönelik eğitim veren Akademi Liseler yarıyıl tatilinde, sonraki döneme dair beklenti ve hedeflerini belirlemek üzere üç günlük hizmet içi eğitimi gerçekleştirildi.

UZMAN EĞİTMENLERİN KATILIMIYLA

Kılavuz Gençlik Modeli'nin lise öğrencileri için önemli bir sosyal eğitim hizmeti olan ücretsiz Akademi Liseler, yoğun geçen 2019/202 eğitim öğretim yılının ilk devresinin ardından konularında uzman eğitmenlerin katılımıyla üç günlük hizmet içi eğitimi yapıldı. Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen hizmet içi eğitimine ilk gün Uzm. Psk. Feyzullah Gürdaş ve Yazar Dursun Çiçek katılırken, ikinci gün ise Prof. Dr. Nurullah Genç ile Sosyal Medya Derneği Başkanı Said Ercan seminer verdi. Hizmet içi eğitim, personel içinde uygulamalı eğitim ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi başkanı Ali Bilgi'nin konuşmasıyla bitti.

"BİLMEDİĞİMİZ BİR OLGUYU YİTİK MALIMIZ GİBİ ARARIZ"

Akademi Lise hizmet içi eğitiminde konuşan Prof. Dr. Nurullah Genç, 'Biz ilim, bilim, tevazu medeniyetinin insanlarıyız." dedi. Yönetim sanatı ile ilgili katılımcılara bilgiler aktaran Genç "Bilmek bizim için o kadar önemlidir ki bilmediğimiz herhangi bir olguyu yitik malımız gibi ararız. Doğru bir yönetme ile yeni bir seslenişle seslenecek olan bir neslin bu topraklarda yeniden filizlenmesini sağlayabiliriz. Bunu başarabilirsek, bu topraklarda yeniden huzuru, mutluluğu ve bütün insanlığa ilmi, irfanı temsil ederek, hitap etmenin yaşam alanını bulabiliriz. Bunu başarabilirsek bizden sonra çocuklarımız, torunlarımız, yeniden dünyaya hakikatin bayraktarlığını yaparak seslerini duyurabilirler' diye konuştu.

GENÇLERE DOĞRU KILAVUZ OLMAMIZ GEREKİYOR

Eğitimin son gününde eğitmen ve personelin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi katılımcılara hitaben Gençlere doğru kılavuz olunmasına gerektiğine vurgu yaptı. Bilgi "Gençler dünyanın tarihini, medeniyetleri etkiliyorlar. Gençlerden umudumuzu kesip bunlar işe yaramaz demek yerine onlara dair umutlarımız olmalı. 40'lı yaşlarda öğrencilerimizin nerede olacağını belki bugünden onlara verdiğimiz değerle belirleyebiliriz. Bize düşen gençlerin yanında olmak ve bu yolda onlara doğru kılavuz olmak." ifadelerini kullandı.

ÜÇ GÜN BOYUNCA FAYDALI SEMİNERLER

Hizmet içi eğitimin ilk gününde Uzm. Psk. Feyzullah Gürdaş "Huzurlu aile kavramı ve çocuk yetiştirmek" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Daha sonra söz alan Yazar Dursun Çiçek ise "Yeni metafizik bağlamında nostalji ve hafıza" konulu semineri gerçekleştirdi. Eğitimin ikinci gününde Prof. Dr. Nurullah Genç "Yönetme Sanatı" konulu bir konferans gerçekleştirirken, Sosyal Medya Uzmanı Said Ercan ise "Gençlerde sosyal medya kullanımı ve iletişim çağı" başlıklı sunumunu yaptı.