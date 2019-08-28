Akademi Lise'de yeni dönem başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı lise öğrencilerine ve mezun öğrencilere yönelik okula hazırlık ve sosyal eğitim programı adı altında ücretsiz hizmet veren Akademi Liselere yeni dönem için başvurular başladı. Yeni eğitim öğretim döneminde 9 merkezde öğrencilere hizmet verecek Akademi Lise'ye son başvuru tarihi 12 Eylül Perşembe günü olarak belirlendi. Özellikle öğrencilere sunduğu mezun destek programı yanında, okula destek başarısıyla ön plana çıkan Akademi Lise'ye öğrencilerin yeni dönemde de büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

KAYITLAR BÜYÜKŞEHİR SİTESİ ÜZERİNDEN

Akademi Lise'nin yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Kayıtlar, Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi olan www.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden yapılıyor. Ayrıca öğrenciler, Akademi Lise'nin İzmit, Karamürsel, Gölcük, Derince, Kartepe, Kandıra, Dilovası ve Gebze şubelerinden de kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

İLK GÜNDEN BÜYÜK İLGİ

27 Ağustos Salı günü yeni dönem için başvuru almaya başlayan Akademi Lise, sosyal medyadan başvuruların alınacağını duyurması anından itibaren telefonlarda ve başvuru adresinde yoğunluk yaşadı. Akademi Lise eğitmenleri gün boyu telefon ve sosyal medya üzerinden öğrencilerin başvurular ile ilgili sorularını yanıtladı. Akademi Liselere ilk günden 3 binin üzerinde öğrenci başvuru gerçekleştirdi.

SON TARİH 12 EYLÜL

Bu yıl Akademi Lise'den yararlanmak isteyen öğrenciler için başvurular 12 Eylül Perşembe günü sona erecek. Bu tarihe kadar herhangi bir Akademi Lise'ye başvuru gerçekleştiren öğrenciye giriş sınavları ile ilgili mesaj sistemi üzerinden bilgilendirme yapılıyor. Akademi Lise'ye giriş sınavları 14,15,16 Eylül tarihlerinde belirtilen saatlerde Akademi Liseler'de gerçekleşecek.

İLK DERS BAŞLANGICI 24 EYLÜL

Akademi Lise 2019-2020 eğitim öğretim dönemi ise 24 Eylül Salı günü ilk dersle başlayacak. Kocaeli'deki gençlerin adresi olan Akademi Liseler, bu yıl da Kocaeli'nin dört bir yanından birçok gence kılavuzluk yapacak.

BU YIL 9 MERKEZDE HİZMET VERECEK

İzmit ilçesinde 2 merkez olmak üzere Karamürsel, Gölcük, Gebze ve Derince ilçelerinde hizmet vermeye devam eden Akademi Lise, Dilovası, Kartepe ve Kandıra ilçelerinde de birer Akademi Lise'yi hayata geçirmişti.