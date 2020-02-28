Akademi Lise öğrencilerden empati örneği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı, Akademi Liseler eğitim programlarının yanı sıra Sosyal sorumluluk projeleriyle de öğrencileri geleceğe hazırlıyor. Akademi Lise öğrencileri farkındalık oluşturmak amacıyla İzmit Perşembe Pazarı'nda alışveriş yapan yaşlıların poşetlerini ve pazar arabalarını taşımalarına yardım etmişti. Öğrenciler bu seferde Pazar esnafının yanında bir gün geçirerek hem yardımcı oldu hem de Pazar şartlarında çalışmanın zorluklarını öğrendi.

HAYATIN ZORLUKLARINI GÖRDÜLER

'Kılavuz Gençlik' projesi kapsamında Kocaeli genelinde 9 merkezde faaliyet yapan Akademi Lise, gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlaki, sosyal, akademik alanda olumlu gelişimine katkı sağlıyor. Bu kapsamda Kartepe ilçesinde kurulan Salı Pazarı'na gelen Akademi Lise öğrencileri, gönüllü bir şekilde pazarcı büyüklerine yardım etti. Öğrenciler tezgâhların kurulum ve düzenleme aşamasında yardım ihtiyacı olan esnafı yalnız bırakmadı. Proje kapsamında empati duyguları gelişmiş gençlerin yetişmesi amaçlanıyor.

PAZARCILAR MEMNUN

Gençlerin yaptığı bu örnek davranışa ilgisiz kalmayan Pazar esnafı ise durumdan oldukça memnun. Gençlerimizi bu şekilde yetiştirmenin çok güzel olduğunu hatırlatan pazar esnafı, "Gençlerimiz hayatı öğreniyor. Hayatı öğrenirken bize de yardım ediyor. Bizler de onlardan çok şey öğreniyoruz. Sorumluluk sahibi ve emekçilere hürmet etmeleri ileride onlar için de büyük kazanç olacak" dedi.

ONLARIN YAPTIĞI İŞ ÇOK ZOR

Sosyal sorumluluk projesinde yer alan öğrenciler ise gönüllü olarak böyle bir şey yaptıklarını ve pazar esnafının çalıştığı işin oldukça zor bir iş olduğunun altını çizdi. Bu şekilde yaşadıkları hayatın da değerini daha iyi anladıklarını belirten öğrenciler, "Onların yaptığı iş çok zor. Dolasıyla tüm saygıyı ve hoş görüyü hak ediyorlar. Biz sadece bir gün yaptık fakat bir gün bile bizi çok zorladı" diye ortak görüşlerini belirtti.

AKADEMİ LİSE PROJELERİ DEVAM EDİYOR

Akademi Lise ''Mutlu Şehir Kocaeli'' çerçevesinde yapılan sosyal sorumluluk projeleri takdir topluyor. Geçtiğimiz günlerde pazarda alış veriş yapanlara yardım eden öğrenciler, bu sefer pazar esnafını unutmadı. Akademi Lise yetkilileri, gençlerin yaşadıkları toplumdan habersiz kalmamaları için bu şekilde daha çok projeyi hayata uygulayacak.