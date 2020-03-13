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Akademi Lise öğrencilerinin İstiklal Marşı paylaşımı beğeni aldı

İstiklal Marşının kabulünün 99. yıldönümü vesilesiyle öğrencilerin okuduğu kıtalar sosyal medyada yüzlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

13.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:14
Akademi Lise öğrencilerinin İstiklal Marşı paylaşımı beğeni aldı
İstiklal Marşının kabulünün 99. yıldönümü vesilesiyle öğrencilerin okuduğu kıtalar sosyal medyada yüzlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Akademi Lisede eğitim alan öğrencilerin hazırladığı klip beğeni kazandı. 12 Mart İstiklal Marşının kabulünün 99. yıldönümü vesilesiyle öğrenciler tarafından İstiklal Marşı'nın kıtalarının okunarak hazırlandığı video, sosyal medyada yüzlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Akademi Lise öğrencileri tarafından okunan İstiklal Marşının kıtaları milli şair Mehmet Akif Ersoy'un marşla ile ilgili "Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın." sözü ve İstiklal Marşı'mızın, kabul edilişinin 99. yıl dönümü kutlu olsun gibi başlıklarla başta Marmara Belediyeler ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın olmak üzere birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel

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