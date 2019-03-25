Akademi'nin Yıldızları Göz Doldurdu

Geçtiğimiz gün ilk mevsimi tamamlanan Akdemi Ligi'nde 1907 Fenerbahçe Espor Akademi, ligin ilk şampiyonu olarak adını Lolespor tarihine yazdırmayı başardı.

Genç oyuncuların tecrübe kazanarak as takımlarda oynama şansı bulmasını sağlayan Akademi Ligi'nde ilk şampiyon, 1907 Fenerbahçe Espor Akademi oldu.Çıktığı 18 karşılaşmada 15 galibiyet alan FB Akademi, toplam 313 gibi iddialı bir skorla ligi lider olarak tamamladı.

Sarı lacivertlilerin finaldeki rakibi HWA GAMING Akademi'ydi. Riot Games Espor Sahnesi'nde oynanan 4 maçın 3'ünü kazanarak şampiyonluğa ulaşan 1907 Fenerbahçe Espor Akdemi'nin genç yıldızları adeta göz doldurarak önümüzdeki dönemde onları Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde izleyebileceğimizin sinyallerini verdi.

Riot Games, Türkiye'de güçlü bir espor ekosistemi oluşturmak için bu sezon lig yapısında köklü değişikliklere gitmişti. Bu kapsamda takımların alt yapısını güçlendirmek ve genç oyuncuların potansiyelini değerlendirmek için Akademi Ligi oluşturulmuştu.

198 maç, 89 farklı oyuncu

Akademi Ligi 2019 Kış Mevsimi'nde 198 maçta 89 farklı oyuncu forma giydi. Onlarca farklı isim burada gösterdiği performans ile takımının VFŞL kadrosunda yer buldu. Özellikle mevsim finallerinde heyecan en üst noktaya ulaştı ve seyir zevki oldukça yüksek serilere imza atıldı. Kıran kırana geçen mevsimin ardından 1907 Fenerbahçe Espor Akademi, Akademi Ligi'nin ilk şampiyonu olmayı başardı.

Riot Games Espor Sahnesi'nde Çeyrek Final heyecanı yaşanacak

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde lig aşaması geçen hafta sona ermişti. Gözlerin Mevsim Finalleri'ne çevrildiği ligde 29 Mart Cuma günü saat 17.00'da ve 30 Mart Cumartesi saat 13.00'da çeyrek final heyecanı yaşanacak. Espor tutkunları, Riot Games Espor Sahnesi'nde hu heyecanı canlı olarak yaşayabilecekler.

Kaynak: Bültenler