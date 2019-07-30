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Akademi öğrencilerinden İl Müdürü Kemal Dokuz'a ziyaret

Çanakkale 116. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Akademi öğrencileri, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz'a ziyarette bulundu.

30.07.2019 12:21 Akademi öğrencilerinden İl Müdürü Kemal Dokuz'a ziyaret
Çanakkale 116. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Akademi öğrencileri, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz'a ziyarette bulundu.

Askeri öğrencilerin kurum ve kuruluşları tanıması ve daire amirleriyle tanışmalarını esas alan ziyarette İl Müdürü Kemal Dokuz askeri öğrencilerle eğitim süreçleri hakkında sohbet etti. Ziyarette, 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kaçak kazı alanlarıyla ilgili yapılan operasyonlar, su sporları ile turist rehberleri denetimleri konusunda ortak çalışmaların yürütülmesi ve jandarma teşkilatının sağladığı katkılar hakkında görüşüldü.

Ziyaret sonunda Dokuz, "Türk milletinin var oluş destanının yazıldığı topraklarda eğitim alan ve alınan eğitim sonunda çağdaş yönetim ve görev anlayışı ile ulusal ve uluslararası alanda; en saygın, en güvenilir, en mükemmel hizmet üreten örnek kolluk personelinin yetiştirildiği jandarma teşkilatına kazandırılan akademi öğrencilerimize görevlerinde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

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