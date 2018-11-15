Akademi Sakaryaspor Platformunun Üyelerinden Toçoğlu'na Ziyaret

Akademi Sakaryaspor
platformunun üyeleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu
makamında ziyaret etti.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Akademi Sakaryaspor platformunun üyeleriyle bir araya geldi. Grup Sözcüsü Yusuf Hacıoğulları ve üyelerden bilgiler alan Başkan Toçoğlu
, Millet Bahçesi yapılacak alanda tarihsel arka planı göz önünde bulunduracaklarını söyledi. Heyet adına açıklamalarda bulunan Yusuf Hacıoğlulları, "Sayın Başkanım; Akademi Sakarayspor olarak Sakaryaspor tarihine ışık tutmak, unutulmuş bazı olayları gün yüzüne çıkarmak ve Sakaryaspor sevgisinin gelecek nesillere en güzel şekilde aktarılmasını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden, şehrinden destekçilerimiz var. Sosyal medya hesapları üzerinden de kampanyalar yürütüyoruz. Tek bir derdimiz var Sakaryaspor. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği Sakarya Millet Bahçesi projesini yürütüyorsunuz. Bu kapsamda sizden talebimiz Millet Bahçesiyle ilgili yürüttüğünüz projede Sakaryaspor müze düşüncesini göz önünde bulundurmanız. Biz eski stadyumun müze olmasını arzuluyoruz" dedi.
"Harika çalışmalar"
Akademi Sakaryaspor üyelerinin çalışmalarını takip ettiğini belirterek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, "Sizlerin yürüttüğü çalışmaları sosyal medyadan takip ediyorum. Özellikle Twitter
'dan yürüttüğünüz kampanyalar çok ilgi çekici. Eski Sakaryasporlu futbolculardan verdiğiniz örnekler, hepsi harika çalışmalar. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Sakarya mitinginde bu alanın Millet Bahçesi olması için bir müjde paylaşmıştı. Bizde Büyükşehir Belediyesi olarak bu kapsamda çalışmalarımızı başlattık. Sizin talebinizi değerlendiririz. Hiç sorun değil. Ancak şunu belirtmek isterim; biz zaten bu alanda çalışma yaparken bu bahsetmiş olduğunuz tarihsel arka planı göz önünde bulunduracağız. Mimarlarımız projeyi hazırlarken buranın eski Sakaryaspor stadyumu olduğunu, bu alanda özel anılar olduğunu, Sakaryalıların hafızasında çok önemli bir yere sahip olduğunu biliyor ve bu doğrultuda hareket ediyorlar. Bu kapsamda projemizde Sakaryaspor'u hatırlatacak özelliklere zaten yer vereceğiz. Sizin bu taleplerinizi değerlendireceğiz. Sizler mimar arkadaşlarımızla bir araya gelin, taleplerinizi ifade edin, projenin konseptine uygun olanlar üzerinde birlikte yol alabiliriz. Millet Bahçesi halkımızın dinleneceği, gezeceği, ailece mutlu zaman geçireceği, yeşili, ağacı, yürüyüş yolları bol bir alan olacak. Bu kapsamda gelen önerilere tabi ki her zaman açığız. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA
Zeki Toçoğlu,Sakarya,Sakaryaspor
15 Kasım 2018 Perşembe 16:39