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Akademiden Sanat'ın çocuk gelişim zirvesi yoğun ilgi gördü

Oyuncu anne olarak da tanınan yazar Şermin Yaşar, Akademiden Sanat'ın ev sahipliği yaptığı çocuk gelişim zirvesinde Aydınlılar ile buluştu.

19.09.2019 12:09Akademiden Sanat'ın çocuk gelişim zirvesi yoğun ilgi gördü
Oyuncu anne olarak da tanınan yazar Şermin Yaşar, Akademiden Sanat'ın ev sahipliği yaptığı çocuk gelişim zirvesinde Aydınlılar ile buluştu.

Aydınlıların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, oyuncu anne olarak bilinen Yazar Şermin Yaşar ve Enneagram ve mizaç temelli eğitim çalışmaları ile öne çıkmış Psikolog ve Pedagog Özel Eğitim Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Palancı katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Akademiden Sanat kurucusu Adem Toy, "Akademiden Sanat Ailesi olarak yeni sezona uzman kadromuzla birlikte hazırız. Akademiden sanat sadece bir sanat merkezi değil, çocuğunuzun hayatını bütünüyle ele alan onun psikolojisini ve ruhsal gelişimini derinlemesine inceleyen bir aile danışmanlık, çocuk gelişimi ve koçluk merkezidir. Bu bağlamda çocuk gelişimi ile ilgili bir zirve yaparak sezonu açmak istedik" diye konuştu.

Düzenlenen etkinlikte, konuşmacılardan oyuncu anne Şermin Yaşar çocuk ve sohbet temalı çocukluk anıları ve kitabında yer alan hikayelerden bahsederken, Doç. Dr. Mehmet Palancı çocuğunu keşfet temasıyla Enneagram hakkında ebeveynleri bilgilendirdi. Seminer sonrası Şermin Yaşar okuyucularının kitaplarını imzaladı ve Akademiden Sanat Okulunu ziyaret ederek uzman kadro ile birlikte anı fotoğrafı çektirdi. - AYDIN

Anne, Güncel

Kaynak: İHA

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