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Akademiden Sanat'tan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na destek

Aydın Akademiden Sanat Okulu, her yıl Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na katılarak destek verdi.

23.09.2019 09:36Akademiden Sanat'tan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na destek
Aydın Akademiden Sanat Okulu, her yıl Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na katılarak destek verdi.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi. Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde gerçekleştirilen tur kapsamında Aydın'ın farklı ilçelerinde de kadınlar pedala basarak farkındalık oluşturdu. Bu yılki etkinliklere Aydın Akademiden Sanat Okulu'da destek verdi.

Akademiden Sanat Okulu kurucusu Adem Toy etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde eş zamanlı başlayan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliğinde kadınlarımızı yalnız bırakmadık. Akademiden Sanat Ailesi olarak Aydın Kent Meydanında toplanan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu için, kadınlarımıza çiçek takdimi yaparak " Kadın'ın Dokunduğu Yerde Sanat Yeşerir" dedik" diye konuştu. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Eylül, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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