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AKADEMIK DER tarihin izini sürdü

Şehzadeler şehrini yeşille donatan Manisa Tarzanı çevreciliğiyle örnek gösteriliyor.

10.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:13AKADEMIK DER tarihin izini sürdü

AKADEMIK Tarih, Eğitim ve Kültür Derneği (AKADEMIK DER), Şehzadelerve efsaneler beldesi 'dan sonra 'da da tarihin izini sürdü. Ege Üniversitesi ve diğerüniversitelerden öğretim üyeleri vehukukçulardan oluşan kafile, Osmanlı Tarihi Hocası Doç. Dr. Hilal Ortaç ve Uzman Rehber Taner Gürpınarlıtarafındanbilgilendirildi.

AKADEMİK DER Başkanı Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kavaklı gezinin kentteki tarihi dokunun daha iyi anlaşılmasında etkili olduğunu, ayrıcaManisa Tarzanı'nınkazandırdıklarıyla, çevrecilikteki örnekçalışmalarınıbizzat görme fırsatı bulduklarını belirterek şunları söyledi: "Geziye Ulu Camiden başladık. Buradan Manisa'yıpanoromik olarak zevkle izledik. Caybasi'ndaAğlayan Kaya Niobe'yi, Revak Sultan Gülgün Hatun, Dere Hamamını ; Konyadan sonra ikinci Mevlana Dergâhini, Sultan ve Muradiye Camilerini, Rum MehmetpasaBedesteni, Yeni Han, Hatuniye Camii ve Kurşunlu Han'ı gördük.Şehzadeler Parkı, Şifahane ve Mesir Müzesinigezdik. Burada Manisa'da bulunan şehzadelerdışındaManisa'daki tarihi yapıların minyatürlerinehayran kaldık. Ayrıca İzmir, Edirne ve İstanbul'dan da önemlieserler örneklemişti ".


Ege Üniversitesi, Şehzadeler, Amasya, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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