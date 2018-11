Akademik, Sosyal ve Kişisel Gelişim E-portfolyo ile Takip Ediliyor

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:52



21 Kasım 2018 Çarşamba 15:52

UĞUR Okulları, okula başladığı andan itibaren her öğrencinin akademik, sosyal ve kişisel gelişimi izliyor, değerlendiriyor ve bu kapsamda gerçekleştirdiği tüm çalışmaları 'Akademik Gelişim Dosyası (AGD)' adı altındaki e-portfolyoda saklıyor.Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamış olduğu 2023 Eğitim Vizyonu'na paralel olarak Uğur Okullarında 3 yıldır uygulanan 'Akademik Gelişim Dosyası' (AGD) ile her öğrencinin okula başladığı andan itibaren akademik, sosyal ve kişisel gelişim süreçleri e-portfolyo üzerinden takip ediliyor. Uzman Psikolojik Danışmanlar ve Psikologlar olan U-Coach'ların desteğiyle Uğurlu öğrencilerin akademik başarıları, mizaç, yetenek ve ilgi alanlarına göre bir kariyer profili oluşturuluyor. Hedef belirleme, kişiye özel çalışma planı ve yönlendirme ile öğrencilere hedefine ulaşana dek rehberlik ediliyor. Bu veriye dayalı planlama süreci ile öğrencilerin etkili geri bildirimlerle mesleki ve bireysel gelişim yönlendirilmesinin yapılması sağlanıyor.Öğrenciye kendi bilişsel gelişimi dikkate alınarak en iyi eğitim olanaklarının sunulduğunu belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, "Öğrencilerimizin her ders ve düzeyde yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için AGD adı altında e-portfolyolarını oluşturuyoruz. İlgi, yetenek ve becerilerini dikkate alınarak öğrenme alışkanlıklarını inceliyoruz, verimli çalışma yöntemleri belirleyerek gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. Öğretmen, öğrenci ve velilerimiz de dilediğinde bu dijital arşive erişebiliyor" diye konuştu.AGD ile öğrencilerin yetenek ve ilgi alanına göre kişisel gelişimleri için gerekli tüm yönlendirmelerin yapılması ve tüm çalışmalarının, başarılarının, proje ve etkinliklerinin e-portfolyoda toplanmasına imkan sağlanıyor. Öğrencinin kişisel yetenek ve ilgi alanlarına yönelik sanat, spor gibi kültürel konularda doğru şekilde yönlendirilmesi hedefleniyor. Projeler oluşturması, sınav başarıları, ulusal ve uluslararası yarışmalara başvuruları, sosyal sorumluluk projeleri gibi birçok alanda destek sağlanıp, aldığı dereceleri ve bulunduğu süreçleri bireysel e-portfolyosunda saklanıyor.AGD İLE AKADEMİK GELİŞİM NASIL TAKİP EDİLİYOR?Uğur Okullarında uygulanan ASDF (Akademik, Sosyal, Duygusal, Fiziksel) destekli eğitim yaklaşımı ile öğrencilere bir yandan temel akademik yetkinlikler kazandırılırken diğer yandan kariyer planlamaları yapılıyor ve meslek seçimine yönelik gelişimleri izleniyor.Uygulanan eğitim kapsamında dersler 8 haftalık 4 periyotta işleniyor. Her 8 haftanın sonunda "Akademik Gelişimi İzleme Sınavı (AGİS)" yapılıyor. AGİS sonucunda ders bazında elde edilen başarılar değerlendirilerek akademik düzeylere göre pekiştirme amaçlı tekrar derslerinin yapılacağı esnek sınıflar oluşturuluyor. 1 haftalık esnek sınıf uygulaması ile bilgilerini pekiştiren öğrenciler, 9. haftadan itibaren kendi sınıflarında öğrenimlerine devam ediyorlar. 9. haftanın sonunda öğrencilere, kademelerine göre Liselere Giriş Deneme Sınavı (LGDS) ve Üniversiteye Giriş Deneme Sınavı (ÜGDS) uygulanıyor. Bu sonuçlar öğrencinin Akademik Gelişim Dosyası'na işleniyor. - İstanbul