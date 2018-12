Akademisyen Çifte Fetö'den Hapis Cezası

11 Aralık 2018 Salı 13:16



Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında by lock kullandıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan ihraç akademisyen çifte 'silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanıklar H.B. ile R.B. ve avukatları hazır bulundu.Örgütün gizli haberleşme programı olan by lock kullandıkları iddiasıyla yargılanan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi tutuksuz sanık Doç. Dr. H.B. ve karısı ERÜ Tıp Fakültesi Tıbbı Genetik Ana Bilim Dalı eski Araştırma Görevlisi R.B. üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediler. Tutuksuz sanık H.B., gerçeğin bir gün ortaya çıkacağını, mor beyin mağduru olduğunu düşündüğünü söylerken, R.B. ise " Adalete olan güvenimi halen korumaktayım. By lock kullanmadım. Adalet mülkün temelidir. Beraatımı istiyorum" dedi.Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tek tek yargılanan sanıklar H.B. ve eşi R.B.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. - KAYSERİ