Akademisyen kardeşlerin 5. Devlet Bahçeli kitabı yayınlandı

Akademisyen kardeşler Prof. Dr Bilgehan Gültekin ve Doç. Dr. Tuba Gültekin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili 5. kitaplarını yayınladı.

Akademisyen kardeşlerin 5. Devlet Bahçeli kitabı yayınlandı
22.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:24
Akademisyen kardeşler Prof. Dr Bilgehan Gültekin ve Doç. Dr. Tuba Gültekin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili 5. kitaplarını yayınladı. "Türk Siyasetinde Toplumsal Vicdan Liderliği: Devlet Bahçeli Modeli" adlı kitapta, Devlet Bahçeli'nin siyasal liderliği, Türk siyasetinde bir insani ve vicdani liderlik modeli olarak anlatıldı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Çeşme Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kardeşi Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tuba Gültekin, yeni kitaplarında Devlet Bahçeli liderliğini toplumsal vicdan bağlamında inceledi. Gültekin kardeşler, 300 sayfa ve üç bölümden oluşan kitapta Devlet Bahçeli'nin toplumsal vicdan liderliğini, özgün 500 liderlik özelliği ile tanımladı.

EÜ Çeşme Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, kitap hakkında şu bilgilendirmede bulundu: "Türk Siyasetinde Toplumsal Vicdan Liderliği: Devlet Bahçeli Modeli başlıklı kitapta, Devlet Bahçeli'nin özellikle zor zamanlarda halkın yanında duran ve halk ile birlikte yürüyen liderliği, bir insani duruş olarak siyasal iletişim perspektifinde irdelendi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Edip Semih Yalçın'ın takdim yazısını yazdığı kitapta, Devlet Bahçeli'nin toplumu kucaklayan ve sahiplenici liderliği, siyasal kariyerindeki dönüm noktası olan somut olaylar ile anlatıldı. Kitapta ayrıca, son dönemlerde siyasete damga vuran Şartlı Ceza İndirimi Yasası, Kadına Dönük Şiddetle Mücadele konusunda Milliyetçi Hareket Partisinin toplumsal liderliği, göçmen çocuklar için Bahçeli'nin öncülük ettiği göçmen kreşi, Covid-19 salgını ile mücadele ve toplumsal hassasiyet oluşturan diğer konular; Devlet Bahçeli'nin toplumsal vicdan liderliği kapsamında anlatıldı. Türk Siyasetinde Toplumsal Vicdan Liderliği: Devlet Bahçeli Modeli adlı kitapta, Devlet Bahçeli'nin Covid-19 ile mücadele sürecinde gösterdiği liderlik ve halkın yanında duruşu da ayrıntılı bir şekilde analiz edildi. Covid-19 ile mücadelede Devlet Bahçeli'nin gösterdiği siyasal liderlik, toplumsal vicdan liderliği modeli olarak anlatıldı. Kitapta ayrıca, Devlet Bahçeli'nin kriz yönetimi liderliği konusunda gösterdiği liderlik duruşu ve halkı sahiplenici liderliği, Türk siyasetine kazandırdığı özgün liderlik özellikleri ile vurgulandı. Devlet Bahçeli ile ilgili 5. kitabımızı yayınlamak bizim için büyük bir onur. Kitapta, Devlet Bahçeli liderliğinin, halka tutunduğu ve halk tarafından destek bulan noktalarını özgün bir inandırıcı siyasal liderlik modeli olarak sunduk."

"Türk Siyasetinde Toplumsal Vicdan Liderliği: Devlet Bahçeli Modeli" kitabı, Berikan Yayınevi tarafından yayınlandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Koronavirüs, Politika, Haber

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