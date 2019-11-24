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Akademisyenin otomobili şarampole devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, öğretim üyesi Mustafa Aydın'ın (33) kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçip, 20 metreden şarampole yuvarlandı.

24.11.2019 18:22 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:22Akademisyenin otomobili şarampole devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, öğretim üyesi Mustafa 'ın (33) kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçip, 20 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Aydın dahil 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Karabük- Bartın yolunun Kırıklar köyü mevkisinde meydana geldi. Bartın yönüne giden, Karabük Üniversitesi TOBB Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda görevli öğretim üyesi Dr. Mustafa Aydın yönetimindeki 06 EU 2223 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, yaklaşık 20 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mustafa Aydın ile araçtaki Fatma Aydın (30), Nazife Aydın (21), Mehmet Aydın (5), Yusuf Aydın (3), Huriye Darıkayış (21) ve Mervenur Fatma Coşkun (21) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla otomobilden çıkarılan 7 yaralı, sağlık görevlilerince ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Otomobil, devrildiği yerden vinçle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- K

Karabük, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

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