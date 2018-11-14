Akademisyenler ve Seramik Sanatçıları Engellilerle Buluştu

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Erkan Dülgeroğlu Seramik Çalıştayı başladı.
Bodrum Sağlık Vakfı Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde 4 gün sürecek etkinliğe, İstanbul
, Ankara
, Eskişehir
, Kastamonu
, İzmir
ve Muğla'dan çok sayıda akademisyenin yanı sıra seramik, tekstil, grafik, c¸ini ve o¨zgu¨n baskı alanlarında c¸alıs¸an deneyimli tasarımcı ve sanatc¸ılar katılıyor.
Engelli bireylerle yakından ilgilenen sanatçılar, onlarla seramik boyaması yaptı. Etkinlikte, seramik sıraltı dekor tekniği ve tekstil baskı uygulamaları gerçekleştirildi. Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte, engelli öğrenciler keyifli vakit geçirdi.
Bodrum Sağlık Vakfı Seramik Atölyesi Sorumlusu Tarık Kartal
, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalıştayı geleneksel hale getirdiklerini söyledi.
Tekstil ürünleri üzerine baskılar yaptıklarını ifade eden Kartal, "Farklı baskı teknikleri uygulanacak ve seramik tabaklar boyanacak. Engelli çocuklar sanatçılarla buluştu. Tamamlanan eserler cuma günü satışa sunulacak. Elde edilen gelir de tekrar engelli öğrencilerin eğitimine harcanacak." diye konuştu.
Tarık Kartal, amaçlarının engelli öğrencilerle işini profesyonel olarak yapan sanatçıları bir araya getirmek olduğunu vurguladı.
Çalıştaya destek veren 60 yıllık seramik sanatçısı Mehmet Tüzüm Kızılcan da seramikle uzun yıllardır arkadaş olduğunu dile getirdi.
Etkinliğe geç katıldığı için çok üzgün olduğunu belirten Kızılcan, "Keşke daha önceki yıllarda da katılabilseydim." ifadesini kullandı.
Çalıştay 16 Kasım'da sona erecek.
Muğla,Bodrum
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:29