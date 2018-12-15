Akademisyenlere Uyuşturucu Dersi

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:06



15 Aralık 2018 Cumartesi 11:06

Bursa Narkotik Şube Müdürlüğü madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında Uludağ Üniversitesi'nde seminer verdi. Uyuşturucu ile mücadele konusunda üniversite öğrencileri ve akademisyenler ile birlikte ortak hareket etmeyi hedefleyen narkotik şube seminerde madde bağımlılığını anlattı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkorehber projesi kapsamında kurum ve kuruluşlarla seminerlerde bir araya gelmeye devam ediyor. Narkotik Şube personellerinden polis memuru Mustafa Volkan Tahpur madde bağımlılığını ve uyuşturucu ile mücadeleyi bu sefer üniversitedeki eğitimcilere ve akademisyenlere anlattı. Uludağ Üniversitesi'nde verilen seminerde riskli bölgeler ve faktörleri, uyuşturucu kullanan bireylerin nasıl fark edileceğini, nasıl bağımlı olunduğu, böyle bir durumda neler yapılabileceği ve ilgili yerlerle iletişim başlıklı konulara değinildi. Katılımın yüksek olduğu seminerde asıl amacın ise zehir tacirleri için bir pazar haline gelen eğitim yuvalarının özellikle üniversitelerin ve öğrencilerin uyuşturucuyla mücadelenin içine çekilmesi olduğu belirtildi. Seminerin ardından polis memuru Tahpur'a çiçek ve plaket takdim edildi. - BURSA