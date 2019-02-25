Diyanet İşleri
Başkan Yardımcısı Selim
Argun, "Akademisyenlik alimlik değildir. İnsanın bilgi yüklü olması onu alim yapmaz. Her alim ilim sahibidir, her ilim sahibi alim değildir." dedi.
Argun, Düzce Üniversitesi
(DÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "Dünyadaki Son Gelişmeler Işığında İhtiyacımız Olan Alim/Akademisyen Modeli" başlıklı konferansta öğrencilerle bir araya geldi.
"Alim" kelimesinin tarifi en zor kavramlardan biri olduğunu belirten Argun, şöyle konuştu:
"Akademisyenlik alimlik değildir. İnsanın bilgi yüklü olması onu alim yapmaz. Her alim ilim sahibidir, her ilim sahibi alim değildir. Bilgiye ulaşım ve erişim artık çok kolaylaştı, bu durum, akademisyen formasyonunu sorgulanır hale getirdi. Zamanın meydan okumaları çok farklı, biz gençlerimizin sorularına zamanında, doğru ve mantık örgüsü içerisinde cevaplar veremezsek gençlerle aramızdaki makas açığı gün geçtikçe ayrılacaktır."
Üniversitelerin üç farklı fonksiyonu olduğuna dikkati çeken Argun, bunları da "öğrenciye global farkındalık kazandırmak", "öğrencileri medeniyetin yürüyen öznesi haline getirmek" ve "meslek sahibi kılmak" şeklinde açıkladı.
Argun, öğrencilerin geçmiş alimlerden ders alma yöntemiyle çalışması gerektiğini vurgulayarak, "Adalet ilkesinden vazgeçmeyin. Bugün bilgi ve ahlak sorunumuz var. Şahsiyetli ve ilkeli insanlar olmamız gerekiyor." diye konuştu.
Konferans sonrasında Düzce Valisi Zülkif Dağlı
ve DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar
, Argun'a plaket takdim etti.
Düzce, Selim, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA