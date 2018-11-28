Akademiye 2003'ten Sonra Girenlerin Yüzde 99'u Fetö'cü"

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:21



28 Kasım 2018 Çarşamba 15:21

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ahmet Uçar, avukatı ve yakınları katıldı.Darbe suçundan yargılanan eski Genelkurmay Başkanlığı General-Amiral Şube Müdürü albay Cemil Turhan'ın bilgisayarında yapılan aramada bulunan Cumhurbaşkanlığı başyaveri adaylarının yer aldığı listede sanığın da isminin bulunması nedeniyle tutuklu Cemil Turhan'ın, daha önceki duruşmada SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlenmesine karar verilmişti.Akıncı Üssü davasının da aynı saatte olması nedeniyle Cemil Turhan SEGBİS salonunda hazır edilemedi.Duruşmada tanık olarak dinlenen eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) Başkanı Abdullah Arslan, yüksek mahkemede 18 hakim üyenin yanı sıra kurmay subaylıktan gelen 6 üyenin de görev yaptığını, kurmay üyelerin atamasını Resmi Gazete'den öğrendiklerini söyledi.Arslan, sanığın da kurmay subaylıktan geldiğini, göreve başladığı 2013'te AYİM'deki bazı üyelerin FETÖ iltisakı konusunda bir iddianın bulunmadığını, sonradan bu iddiaların konuşulmaya başlandığını anlattı.Özellikle 15 Temmuz'dan 6-7 ay öncesinde cemaat mensubu üyelerle ilgili ihbarların geldiğini, kendisinin de bunları yakından takip ettiğini ifade eden Arslan, sorular üzerine sanığın örgüt mensubiyeti konusunda somut bilgi ve görgüsünün bulunmadığını kaydetti.Eski Başkan Arslan, 2013'te yapılan Uyuşmazlık Mahkemesi Üyeliği seçiminde yaşananları da anlattı.Uyuşmazlık Mahkemesi üyeliğine gönderilecek AYİM üyesinin seçiminde, teamüllere göre en kıdemli üyenin seçileceğini, bu nedenle seçimin uzun sürmeyeceğini düşünerek, Genel Kurulda 15 dakikalık bir bölümü seçime ayırdığını dile getirdi."Böyle bir organize hareket olacağını düşünmemiştim." diyen Arslan, en kıdemli üye olan Kenan Kenan'ın ilk turda seçilmesini beklediğini ancak en kıdemsiz hakim üye Cemil Çelik'e bu seçimde 8 oy çıktığını ve seçimin uzadığını vurguladı.Seçimin uzaması ve teamüller gereği kıdemsiz üyeye oy verilemeyeceği için Çelik'i yanına çağırarak, "Genel Kurulda aday olmadığını söylemesi" yönünde telkinde bulunduğunu ifade eden Arslan, seçimin 38 turun ardından tamamlanabildiğini, Kenan Kenan'dan sonraki kıdemli üyenin seçildiğini anlattı.Konuyu görüştüğü Kenan'ın, kurmaylıktan gelen subayların blok halinde bir yerlerden talimat alarak, FETÖ mensubiyeti kapsamında oy kullandıklarını söylediğini aktaran Arslan, "O zamanlar çok güvendiğimiz bir üyede ByLock çıkmış. O zaman bu sanıkların hepsi çakı gibi askerdi. Şimdi bizim de ezberimizi bozdular. Bu insanlarla ilgili çok ihbar geldi. İmzalı, imzasız hepsini genel kurula sevk ettim. Bu kadar bir organize hareket hiç beklemiyordum." şeklinde konuştu.Diğer tanık Kenan KenanTanık olarak dinlenen eski AYİM Üyesi Kenan Kenan da sanığın bir tanıdığının referansıyla geldiğini, bu nedenle ona diğerlerinden yakın davrandığını ancak yaklaşık 2 ay sonra yapılan Uyuşmazlık Mahkemesi üyeliği seçimine kadar bir, iki kez görüştüğüne değindi.Uyuşmazlık Mahkemesi üyeliği için teamüllere göre en kıdemli üyenin seçildiğini, bu nedenle talepte bulunmamasına rağmen kendisine oy verilmesinin beklendiğine işaret eden Kenan, sanığın arasında bulunduğu kurmay subaylıktan gelen üyelerin organize hareket ettiğini ve en kıdemsiz üyelerden Cemil Çelik'e oy verdiklerini söyledi.Kenan, Çelik'in adaylık beyanında bulunmamasına ve kıdemsiz olmasına rağmen kurmay subaylıktan gelenlerin oyunu almasının organize hareket edildiğini gösterdiğinin altını çizdi.Tanık Kenan, arkadaşı olan Balyoz davası sanığı emekli kurmay albay Mustafa Önsel'i cezaevinde sık sık ziyarete gittiğini, ziyaretlerde diğer sanıkların da kendisine dert yandığını, FETÖ'yü böyle tanıdığını ve mücadele etmeye başladığını bildirdi.Bu nedenle Uyuşmazlık Mahkemesi seçiminde, kendisini cezalandırmak, FETÖ mensubu üyeyi seçmek için çalıştıklarını anlatan Kenan, "Kurmay subaylıktan gelenler birlikte hareket ederek Cemil Çelik'e oy verdiler. Kurmay subaylıktan gelen bu üyelerin Harp Akademisine giriş tarihi 2003 ve sonrasıdır. Harp Akademisine 2003'ten sonra girenlerin yüzde 99'u FETÖ'cüdür. Çünkü soruları çalıyorlardı." dedi.Sınavlara ilişkin soru havuzunun Harp Akademisinde hazırlandığını, FETÖ'cülerin buraya yıllar içinde sızarak soruları ele geçirdiklerini aktaran Kenan, şu beyanda bulundu:"Sanık dahil Cemil Çelik'e oy veren 6 üyenin tamamı 2003'ten sonra Akademiye girmiş. Teamülde 2 yıl görev yapılmasına karşın 3-4 yıl görev yapmış. Bu nedenle tamamının FETÖ'cü olduğunu düşünüyorum. Zaten bu dönem akademiye girenlerin hepsi 15 Temmuz'dan sonra atıldı. Atılmayan varsa gizli kalmıştır."Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, Cemil Turhan'ın da arasında bulunduğu, diğer tanıkların gelecek duruşmada dinlenmesine, sanığa uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.Duruşma, 14 Mart 2019'a bırakıldı.