Akalın ve Berkay'ın eşi neden birbirine girdi?

Demet Akalın, yakın dostu Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e kızları Zeynep'i kucağına aldığında doğum hediyesi olarak pahalı marka bir saat hediye etmişti. Özlem Ada Şahin ise bir süre sonra saati değiştirmek istedi. Mağaza yetkilileri durumu Akalın'a iletince olanlar oldu.

Hediye saati satmak istedikleri medyaya yansıyınca Özlem Ada Şahin, instagram hesabından bir açıklama paylaştı ve bilekleri çok ince olduğu için saati değiştirmek istediğini, bunun için de Demet Akalın'dan izin istediğini söyledi.

Özlem Ada Şahin'in açıklama yapmasına çok sinirlenen Akalın, "Özlem seninle hiç konuşmadık ki! Kapat gitsin! Kapat ya! Bunamadım! Hani sen gençsin ya! Seni tanıdığım yıldan beri erkek modeli takıyorsun. Bırak eşeklik ben de! Ayıp evet sabah rica ediyorsunuz açıklama yap diye 'Hayır' diyorum. Oturup basın açıklaması yapıyorsun" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Akalın'a cevap veren Özlem Ada Şahin ise "Ben bir ricada bulunmadım açıklama yap diye. Yalan yanlış şeyler konuşulunca kendimi ifade ettim. Hediye alınan bir şeyi değiştirmek istemek suç olmasa gerek ki sana sorduk. Abla diyorum saygımda kusur etmiyorum. Uzatmayalım lütfen. Saat bizde değil zaten 3 ay önce saatçide bıraktık. Almadık! İhtiyacımız yok kimsenin bir şeyine" diye konuştu.

Kaynak: DailyMotion.com