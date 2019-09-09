AKAM'dan dikkat çeken genel seçim anketi: CHP birinci çıktı

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz, eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kuracağı parti hesaba katılmadan çıkan sonuca göre CHP'nin birinci parti konumunda olduğunu açıkladı.

"BÜYÜK KIRILMA MEYDANA GETİRDİ"

"İstanbul seçimlerinde yaşananlar ve haksızlık yapıldığı algısı da çok büyük kırılma meydana getirmiş" diyen Özkiraz, "23 Haziran seçimleri bir genel seçim olsaydı aynı tepki tüm yurtta oluşacaktı. Hukuksuzluk algısı AK Parti'nin her yerde oy kaybetmesine sebep olmuş" ifadesini kullandı. Özkiraz CHP'nin ardında AK Parti, MHP, HDP ve İyi Parti şeklinde bir sıralama oluştuğunu söyledi.

"İSTANBUL SEÇİMİNİ ÖNGÖRMÜŞTÜK"

Kemal Özkiraz, "Babacan'ın kuracağı parti AK Parti'den 5-6, CHP'den 1-2, MHP'den 1, İyi Parti'den 2, HDP'den ise 0,5 puan kadar oy alabilir. Davutoğlu ise sadece AK Parti'den 3-4 puan kadar oy alabilir. Bu partiler ile ilgili tespitlerimiz kesin değil. Kuruluştan itibaren daha net şeyler söyleyebiliriz" değerlendirmesini yaptı. Avrasya Araştırma 31 Mart seçimleri öncesinde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 42 Binali Yıldırım'ın yüzde 44 oy alacağını öngörmüştü. 23 Haziran'da ise İmamoğlu için yüzde 53 oy tahmini yapmıştı. Araştırmanın ayrıntılı sonuçlarını daha sonra açıklayacaklarını belirten

Özkiraz'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle: