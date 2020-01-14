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AKAMDER'de "Müteahhitlik Yasası" konuşuldu

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yeni "Müteahhitlik Yasası"yla ilgili, "Sektörümüzün sorunlarını çözenlere teşekkür ederiz" dedi.

14.01.2020 11:31 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:35AKAMDER'de
Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yeni "Müteahhitlik Yasası"yla ilgili, "Sektörümüzün sorunlarını çözenlere teşekkür ederiz" dedi.

AKAMDER, 2 2019 tarihinde yürürlüğe giren Müteahhitlik Yasası"yla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Dernek binasında gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Adana Yapı Müteahhitleri Derneği (AYAMDER) Başkanı Nadir Vurankaya, toplantının sektör açısından çok önemli olduğunu ve yasanın tüm çerçevede düzenleme gerektirdiğine dikkat çekti.

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu ise, "Sektörümüzün sorunlarını bir bir çözen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum' a teşekkür ederiz" dedi.

Çevre Şehircilik Adana İl Müdürü Halit Ergin'de, müteahhitlerinin sınıflandırması, kayıtlarının tutulması hakkında 2 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğin, artık herkesin müteahhitlik yapamayacağı anlamına geldiğini söyleyerek işini sektörde gerçek anlamda yapan müteahhitlerin de artık bu haksız rekabetten önemli ölçüde kurtulduğunu ifade etti.

Toplantının sponsorluğunu üstlenen Kerim Ozan Gökoğlan ise sektör temsilcileriyle bir arada bulunmaktan memnuniyetini dile getirerek, "İnşaatın en önemli hayati argümanı asansördür. Asansör deyip geçmemek gerekiyor. Dikkate en başta asansörün alınması lazım" diye konuştu. - ADANA

Mustafa Karslıoğlu, Aralık, Adana, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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