'Akan Sular Durur'

NEVZAT DİNDAR - RÖPORTAJ

Bir tarafta Galatasaray genel kurul üyeliği ve başkanlık hayali; diğer tarafta ise Rus ekibi Krasnodar 'ın ikinci başkanlığı...

Rusya 'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren ESTA Construction'ın sahibi olan Bahattin Demirbilek, Galatasaray sevgisini oğluna da yansıtmış; adı Aslan...

Krasnodar takımını 9 sene önce sıfırdan kurduklarını dile getiren Demirbilek, Krasnodar çevresinde 18 bin çocuk akademilerimizde eğitim alıyor. Bunların yarısı akademi içindeki okuldan da yararlanıyor. Ligde ilk yarıyı ikinci sırada bitirdik. Belki Zenit lider ama bütün istatistiklerde Krasnodar zirvede... Hedefimiz kendi akademilerimizde yetiştirdiğimiz 11 oyuncu ile Şampiyonlar Ligi maçı oynamak" ifadesini kullandı.

'Aktörler aynı'

Futbolun Türkiye 'deki yapılanmasına dikkat çeken Bahattin Demirbilek, "Ben bir Galatasaray taraftarı olarak hayal kırıklığı yaşıyorum. Ama diğer kulüplere de baktığımızda hepimizin şapkasını önüne koyması gerekiyor. Dünyada son 20 senede her şey değişmiş. İş yapış sistemleri değişmiş, eğitim sistemleri değişmiş, iletişim değişmiş. Ülkelerin yönetim sistemleri değişmiş ama Türk futbolundaki aktörler yerli yerinde ve aynı sistemle bir yerlere varılmaya çalışılıyor. Değişen bir sonuç olmayacak" diye konuştu.

Lokomotiv Moskova karşısındaki yenilgiyi de yorumlayan başarılı iş insanı, "Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Aslında Lokomotiv, Rusya'da kötü durumdaydı. Yuri Semin ciddi eleştiri alıyordu. Bu maç son maçı da olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı ve Galatasaraylılar konusunda da görüşlerini açıklayan Demirbilek, "Şahıslar üzerinden değerlendirme yapmak doğru değil ama Galatasaray takımının sahaya forvetsiz çıkma lüksünün olmaması gerekiyor. Galatasaraylı futbolcuların bireysel olarak verimlerine bakınca Rusya'da pazarları olduğunu söylemek zor. Rusya Ligi'nin yaş ortalaması Türkiye'den bir yaş genç.

Elbette Galatasaray'da başkanlık hayalim var. Bundan kaçış olmaz. Galatasaray ihtiyaç duyarsa akan sular durur" dedi.

Cim-Bom'un son dönemdeki sorunlarına da yorum getiren ünlü iş insanı, "Öncelikle biz işimizi dört dörtlük yapmalıyız. Dışardan etkiler sizi yüzde 5 ya da 10 etkiler" dedi.