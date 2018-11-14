Akan Varank: ''Aylık Yaşam Gideri Bursu Artırılıyor''

Etkinliğin açılış bölümünde konuşan ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, Genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz ve bu alanda Dünya'da söz sahibi olabilecek potansiyele de sahibiz. Doğru bir planlama, yeterli ar-ge kaynağı ve bu konuya olan farkındalık oluşturulur ise teknolojik anlamda ülkemize çağ atlatabiliriz diyerek teknoloji alanında çağ atlayan bir Türkiye'nin parçası olmak istediklerini söyledi.

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur bu konuda şunları söyledi;

''Bize ASKON'un Bu Konuyla Ne Alakası Var Diyenler Oldu''

ASKON olarak kuruluş hedeflerimiz doğrultusunda "Akıllı Teknolojiler Zirve ve Sergisi" etkinliği için yola çıktığımızda bize, ''ASKON'un bu konuyla ne alakası var'' tarzında çıkış yapanlar oldu. 'İlim Çin'de de olsa gidip alınız, bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' veciz sözleri ile yetişmiş, Katip Çelebi, Hezarfen Ahmed Çelebi, El-Harezmi, El-Kindi, Farabi, İbni Sina, Ömer Hayyam, Piri Reis, Battani ve Ali Kuşcu gibi tarihe ve dünyaya damgasını vurmuş bir mazinin atileri olarak bizler bu işleri vazife bilmeyeceğiz de kimler bilecek..

Bakın Ünlü Ekonomist Stuart Chase bir sözünde der ki;

'Teknolojiyi tümüyle yermek; tuzdan arındırılmış deniz suyu ile yeşeren bahçeleri görmezlikten gelmek, onu gözü kapalı övmek ise; Hiroşima'yı unutmak demektir''.

Bu anlamlı sözde geçtiği üzere bizler gerçeğe yüzümüzü asla dönemeyiz. Yeryüzünde adalet sağlanacak ise, teknoloji insanoğluna barış için sunulacak ise, bu ancak ve ancak hakiki manada hayatı sorgulayabilen insanlar tarafından gerçekleştirilecektir.Bu konuda bizlere çok iş düşmektedir.

İşte bu sebeple sorumluluk sahibi bireyler olarak, nesnelerin interneti, bulut, yapay zekâ, makine öğrenimi ve dijital dönüşüm gibi teknolojilerin sanayi üretimindeki etkilerinin konuşulduğu bir dünyaya kayıtsız kalamazdık.

''Günümüz Dünyasının Dili Çok Farkı''

Günümüz dünyasının dili artık çok renkli. Uzay çağını konuştuğumuz bugünlerde bizi çok farklı gelişmeler bekliyor. Bizler bu farklılığı bugünden yakalamak zorundayız.

Ortaya çıkan yeni teknolojiler, nesnelerin interneti, yapay zekâ gibi gelişmeler, insanların yaşama, çalışma, eğlenme ve seyahat biçimlerini değiştirdiği gibi, ülkelerin ve işletmelerin dünyayla nasıl etkileşime geçebileceği konusunda da değişiklikler arzetmektedir. Gelecekte müşteri istekleri değişecek ve daha şahsileştirilmiş ürünlerin yanı sıra, daha geniş kapsamlı ve daha fazla çeşitlilik talep edilecektir. Küresel rekabette başarılı olmak isteyen şirketler, üretim ve dağıtım süreçlerinde çalışacak akıllı robotlar ve Ar-Ge, satış pazarlama ve yönetim süreçlerinde kullanılacak yapay zekâ sistemleri ile; bunların dış dünyayla bilgi alışverişlerini sağlayacak becerilere sahip sistemleri kullanmak durumunda olacaklardır. Şirketlerin üretiminin pazarın ihtiyaçlarını karşılamak için hızlı bir şekilde uyum sağlaması gerekmektedir.

''Dünya'da Söz Sahibi Olabilecek Potansiyele Sahibiz''

Evet, bu bağlamda teknoloji yol haritası, teknoloji grupları altında belirlenen ulusal stratejik hedefler ve bu hedeflere ulaşılması için katma değeri yüksek teknolojilik ürünlerin üretilmesi gerekmektedir. Genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz ve bu alanda Dünya'da söz sahibi olabilecek potansiyele de sahibiz. Doğru bir planlama, yeterli ar-ge kaynağı ve bu konuya olan farkındalık oluşturarak, teknolojik anlamda ülkemize çağ atlatabiliriz.

'' Teknoloji Alanında Çağ Atlayan Bir Türkiye'nin Parçası Olmak İstiyoruz''

Bugün Smart Future Expo etkinliğimiz ile bu farkındalığı meydana getirerek teknoloji alanında çağ atlayan bir Türkiye'nin parçası olmak istiyoruz. Ülkemizde ve bölgemizdeki coğrafyada bilim ve teknoloji kullanımını ve geliştirilmesini yaygınlaştırmak, bu noktada tüm ulusal ve uluslararası teknoloji geliştiricilerini bir araya getirmek istiyoruz.

Bilim ve teknoloji geliştirenleri hedef sektörleriyle bir araya getirerek yeni mega projeler, yeni iş alanları, yeni yatırımlar, yeni işbirlikleri, yeni anlaşmalar oluşmasını sağlamaya çalışıyoruz.

İstanbul'u uluslararası teknoloji merkezi haline getirerek bir cazibe merkezine dönüştürmek istiyoruz.

Yerli teknoloji üretiminin ülkenin geneline yayılması, tüm sektörlerin önceliği haline getirilmesi ve bu konuda farkındalık, bilinirlik oluşturmayı sağlayacak ortamı oluşturmak istiyoruz.

Ülkemizin küresel arenada rekabet gücünü artırarak toplumsal fayda sağlamak; teknoloji tüketen değil teknoloji üreten nesiller yetiştirmeye katkı sağlamak istiyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 yılı hedefi için 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmasını sağlayacak platform oluşturmak istiyoruz.

Türkiye ekonomisinin dijitalleşme dalgasını yakalayarak yüksek katma değerli teknoloji üreten dijital bir ekonomiye dönüşmesi için çözüm platformu tesis etmek istiyoruz.

''İstekler Öncelikle Arzulamakla Başlar''

Elbette bütün bu istekler öncelikle arzulamakla başlar. ASKON olarak gerçekleştirmiş olduğumuz e-ihracat zirvesi ve üyelerimizin hizmetine sunduğumuz Türkiye'nin yerli ali babası '' turkish businnes platform'' adlı e-ihracat sitemizin ardından, Smart Future Expo etkinliğimiz ile bu konularda ne kadar istekli olduğumuzu belirmek istiyoruz. Ve yine bu alanda gayret bizden Tevfik Allah'tan diyerek çalışmalarımızı devam ettirerek yerli ve milli akıllı teknolojiler konusunda öncü kuruluşlardan biri olmak istiyoruz.

BAKAN VARANK: "Aylık yaşam gideri bursu genç araştırmacılar için 20 bin lira olacak''

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin düzenlediği "Smart Future Expo" açılış törenine katıldı. Bakan Varank konuşmasında bilim insanlarının yurda dönüşüne katkı sağlayacak çok önemli bir politikayı 15 Aralık'ta hayata geçireceklerini söyleyerek, "'Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı' adını verdiğimiz bu destekle alanlarında uzman üst düzey araştırmacıların stratejik projelere katkı sağlamak üzere ülkemize gelmesini hedefliyoruz. Bu programı TÜBİTAK koordinasyonunda gerçekleştireceğiz. Bunu hazırlarken diğer ülkelerin aynı maksatla hazırlamakta oldukları programları inceledik. Açıkça gördük ki bilim ve teknolojide ileri seviyede kabul edilen ülkeler bile araştırmacıları ülkelerine çekmek için ciddi destekler sunuyor. Biz de bu rekabet koşullarının farkında olarak bir düzenleme yaptık. Program yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanı sıra yabancı uyruklu araştırmacıları da kapsayacak ve 8 farklı alanda teşvikler sunacak" dedi.

Varank konuşmasına şöyle devam etti: "Aylık yaşam gideri bursu genç araştırmacılar için 20 bin lira, deneyimli araştırmacılar içinse 24 bin lira olacak. Bu rakamlar bizzat araştırmacılara ödenecek. Araştırma başlangıç paketi ödeneği genç araştırmacılar için 500 bin lira, deneyimli araştırmacılar için 1 milyon lira olacak. Ödeneği araştırmacılara ev sahipliği yapan kuruma aktaracağız. Ayrıca ev sahibi kuruma 720 bin liraya kadar araştırma desteği verilebilecek. Ayrıyeten aylık 3 Bin 750 Lira yönetim ve idari maliyetler ödeneği aktarılacak"

Bakan Varank konuşmasında ayrıca şu konulara da değindi;

Hedefimiz milli teknoloji, güçlü sanayi vurgusuyla, yüksek katma değerli alanları ve bunların alt bileşenlerini milli ve özgün olarak geliştirmek olacak"

Bakan Mustafa Varank, küresel ekonomide yeni bir dönemden geçtiğimizi belirterek, "Uluslararası ticaret savaşları gündemi meşgul ederken, teknolojik değişim ve dönüşüm hız kaybetmeksizin hayatımızı yönlendiriyor. Ticarete konan engeller küresel büyümeyi aşağı çekerken, teknolojik devrim ülkelere yeni fırsatlar ve büyüme imkânları sunuyor. Nesnelerin interneti, yapay zeka, bulut bilişim, büyük veri ve robotik gibi uygulamalar ekonomilerle birlikte toplumları da çok ciddi bir biçimde dönüştürme gücüne sahip. Rekabet koşullarının yeniden şekillendiği bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Rekabet gücümüzü ve katma değeri artıracak politikalarla, üretimde yapısal dönüşümü gerçekleştireceğiz. Sanayinin dijital dönüşümü de bu amaca hizmet eden politikalardan biri. Küresel piyasaları domine eden dijital dönüşüm araçlarını sadece kopyalamak yerine, kendi imkân ve kabiliyetlerimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz. Hedefimiz Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi vurgusuyla, yüksek katma değerli alanları ve bunların alt bileşenlerini milli ve özgün olarak geliştirmek olacak" ifadelerini kullandı.

"Dijital Türkiye Yol Haritası"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Haziran yayınlanan "Dijital Türkiye Yol Haritası" hakkında konuşan Bakan Varank, "Bu haritada; insan, teknoloji, altyapı, tedarikçiler, kullanıcılar ve yönetişim olmak üzere altı bileşen bulunuyor. Eğitim altyapısının geliştirilmesi ve nitelikli iş gücü, dönüşümün en önemli konularından birisidir. Bu süreçte imalat sanayimizin ihtiyaç duyacağı niteliklere sahip iş gücünün yetiştirilmesi için çalışacağız. Bir yandan dijitalleşecek işletmeleri destekleyecek, diğer yandan gerekli teknolojileri sunacak yerli tedarikçileri güçlendireceğiz. Dijital teknolojileri üretebilmek için evvela "Uygulamalı Ar-Ge Strateji"mizi oluşturacağız. Bu kapsamda; yerli teknoloji üreten işletmelerin envanterini çıkarıp, buradan çıkan yetkinlik seviyelerine göre öncelik alanlarını belirleyeceğiz. TÜBİTAK konuyla ilgili bir ön inceleme yaptı ve "Akıllı Üretim Sistemleri Yol Haritası" çalışmasını tamamladı. 8 kritik teknoloji alanında 29 kritik ürün belirledik" dedi.

"Amacımız; KOBİ'leri, değişimi izleyen değil, değişimi yöneten işletmeler haline dönüştürmektir"

Teknolojik gelişmelere verilen desteklerden de bahseden Mustafa Varank, "TÜBİTAK 2012 yılından itibaren sanayinin dijital dönüşümüne hizmet eden teknolojileri, yerli imkânlarla geliştirmek için 1,6 Milyar liralık destek sağladı. Teknoloji kullanıcıları için Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerini kuruyoruz. Böylece sanayicilerimiz, yalın üretim ve dijital dönüşümü gerçek bir üretim ortamında uygulayarak öğrenebilecek ve danışmanlık hizmeti alabilecekler. 2019 yılı sonuna kadar 6 merkezin kurulum çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Şurası çok açık ki, KOBİ'lerimizin yer almadığı ya da onların ayak uyduramadığı bir dijitalleşme süreci düşünülemez. Amacımız; KOBİ'leri, değişimi izleyen değil, değişimi yöneten işletmeler haline dönüştürmektir. Bu kapsamda KOSGEB'in yürüttüğü çok çeşitli programlarla, KOBİ'lerin teknolojik altyapı yatırımlarını, Ar-Ge faaliyetlerini ve yüksek katma değerli ürünlerini teşvik ediyoruz. Bu programlar aracılığıyla, son 1 senede dijital dönüşüm projeleri için 260 milyon lira destek ödemesi yaptık" şeklinde konuştu.

Program açılış konuşmaları sonrası ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a günün anısına bir hediye takdim etti.