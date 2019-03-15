Akar, 18 Mart Şehitler Günü Anma Töreni'ne Katıldı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Münbiç ve Fırat'ın doğusu, terör örgütü PKK/YPG ve DAEŞ'ten temizlenerek gerçek sahiplerine teslim edilecek, sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturulmasına asla müsaade edilmeyecektir." dedi.18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törene, şehit yakınları, Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvveleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan yardımcıları ile karargahta görevli subay ve astsubaylar katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan Hulusi Akar, "zafer" kelimesinin Çanakkale'de anlam kazandığını, asil milletin iki asırdır devam eden makus talihini de değiştirdiğini belirtti.Türk Silahlı Kuvvetlerinin kutsal vatan topraklarının bütünlüğünü, milletin huzur ve güvenliğini hedef alan başta FETÖ, PKK/YPG/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele ettiğini dile getiren Akar, "Bu mücadele yurt içi ve sınır ötesinde gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." diye konuştu.Terörle mücadele harekatının 24 Temmuz 2015'te başlayan yeni safhasıyla teröristlerin "girilemez" olarak nitelendirilen yerlere girildiğini, "ulaşılamaz" denilen yerlere ulaşıldığını vurgulayan Bakan Akar, çukur operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında kazanılan başarıları hatırlattı.15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin de akamete uğratıldığını belirten Akar, "Aziz milletimizin bu hain darbe teşebbüsüne karşı gösterdiği şanlı direniş, tarihimizin altın sayfalarında hak ettiği yeri almıştır." ifadesini kullandı.Hulusi Akar, ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak ve bölgede istikrarı tesis etmek için yapılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla 3 bin civarında DEAŞ'lı, 5 bin civarında PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, şunları söyledi:"Bu operasyonlar, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başta Suriye olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilmiştir. Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile tüm dünyaya gösterdiği kararlılık, Münbiç ve Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi noktasında da devam etmektedir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Münbiç ve Fırat'ın doğusu, terör örgütü PKK/YPG ve DAEŞ'ten temizlenerek gerçek sahiplerine teslim edilecek, sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturulmasına asla müsaade edilmeyecektir. Bu konuda kararlı olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz. Tüm operasyonlarda şanlı tarihimiz ve köklü kültürümüz gereği sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmıştır. Sivil, masum kişilerin, dini, kültürel yapıların, tarihi eserlerin ve çevrenin zarar görmemesi için hem icra, hem planlama aşamasında diğer hiçbir ülkenin göstermediği kadar dikkat ve hassasiyetle davranılmıştır.""TSK'nin tek hedefi teröristlerdir"Türkiye'nin bölgedeki herhangi bir etnik grupla hiçbir zaman meselesinin olmadığını vurgulayan Akar, şöyle konuştu:"TSK'nin bütün amacı, gayreti, tek yaptığı şey teröristleri etkisiz hale getirmektir. Bizim et ve tırnak gibi olduğumuz, aynı coğrafyayı, ekmeği yüzyıllardır paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimiz olmadığını bütün dünya alem bilsin diyoruz. Fakat bazı sağır kulaklar, kör gözler bunları anlamamakta ısrar ediyor. Sanki TSK'nin oradaki milletlerle veya Kürtlerle sorunu varmış gibi olayı çarpıtıyorlar, olayı kesinlikle fitne fesat içine sokmak suretiyle amacımızı farklı göstermeye çalışıyorlar. TSK'nin tek hedefi teröristlerdir, yurt içinde ve yurt dışında. Bunun dışında hiç kimseyle özellikle Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yoktur, hiçbir sorunumuz olmayacaktır.""Mavi vatan" olarak nitelendirdiği denizlerdeki hak ve menfaatlerin korunması için de faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Bakan Akar, "Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta sorunların barışçıl yollarla çözülmesinden yanayız. Bununla birlikte Türkiye, mavi vatanımızda hiçbir 'oldubitti'ye müsaade etmeyecektir. Bizim içinde olmadığımız hiçbir kararı kabul etmeyeceğiz. Sonuç olarak Türkiye, bölgenin huzur ve güvenliği için gösterdiği çabaları ve kurduğu iş birlikleri ile hem sahada, hem masada olmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.Şehit yakınlarının acılarını, gözyaşlarını dindirmek için hep birlikte hareket ettiklerini belirten Akar, "En son teröristi de etkisiz hale getirme kararlılığıyla yürüttüğümüz operasyonlarla şehit ve gazilerimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmayacak, gözyaşlarınızın hesabı soruldu, sorulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.