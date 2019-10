Akar'a 50 yıl önce okuduğu lisede "asker selamı" sürprizi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 50 sene önce eğitim gördüğü "Taş Mektep"i ziyaretinde öğrencilerin asker selamı ile karşılandı.Akar, 50 sene önce okuduğu "Taş Mektep" olarak adlandırılan Kayseri Lisesine gelişinde kendisi gibi Kayseri Lisesi mezunu eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Lisesi Müdürü Ali Durmuş ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.Okulun konferans salonuna girişinde ise öğrenciler tarafından Bakan Akar'a sürpriz yapıldı. Bir ağızdan okul marşını okuyan öğrenciler asker selamı verdi. Akar da asker selamı ile karşılık verdiği öğrencilerin söylediği okul marşına eşlik etti.Kürsüye gelişinde de asker selamı veren Akar, özel bir gün yaşadığını belirtti. Okuduğu okulun öğrencileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, okula geldiği andan itibaren eski günlerini hatırladığını söyledi.Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Akar, onlardan zaman konusuna dikkat etmelerini, gerekli önemi vermelerini istedi. Bilgiye ulaşımın çok kolay olduğunu belirten Akar, öğretmenliğin çok önemli bir meslek olduğunu vurguladı.Öğrencilere zihni, bedeni ve fikri kabiliyetlerini ortaya koymalarını, eğitimleri için her şeyi yapmalarını tavsiye eden Akar, öğrenmeyi her zaman sürdürmelerini önerdi.Öğrencilik anılarını paylaştıSoru sormanın önemine değinen, bunun için de bilgi sahibi olmanın gerekliliğine işaret eden Akar, öğrenmenin hayat boyu sürdüğünü söyledi.Kitap okuma alışkanlığını kazanmalarının önemli olduğunu vurgulayan Akar, öğrencilere ön yargıdan kaçınmaları, "ben biliyorum" anlayışından uzak durmaları tavsiyesinde bulundu. Disiplinin önemine işaret eden Akar, "Disiplin, sadece askerlikle ilgili değildir. Disiplin herhangi bir konunun kuralları demektir. Her şeyin disiplini yani kuralları var. Bu kurallara uymanız, tanımanız lazım." dedi.Öğrencilerin temel ve genel kültürlerini geliştirmeleri gerektiğini ifade eden Akar, aile bağlarına da sahip çıkmaları gerektiğini kaydetti. Öğrenciliği döneminde yaşadığı bazı anıları da salondakilerle paylaşan Akar, normal bir öğrencilik yaşadığını ifade etti.Öğrencilerin sorularını yanıtladıÖğrencilerin sorularını da yanıtlayan Akar, "Lise hayatınızda genelkurmay başkanı veya bakan olma gibi bir hedefiniz var mıydı?" sorusu üzerine, "Okuyalım, vatanımız milletimiz için bir şeyler yapalım istiyorduk. Ülkemiz daha ileri gitsin, milletimiz daha güçlü olsun isterdik. Şu olacağım, bunu yapacağım diye bir şey yoktu ama vatan millet için bir şeyler yapalım gayreti içindeydik." yanıtını verdi.Savunma sanayisindeki millileşmeye yönelik soru üzerine de Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, desteği ve teşvikiyle savunma sanayide hem kamu hem özel şirketlerde ciddi atılımların yapıldığını vurguladı. "Şu anda savunma sanayide millilik ve yerlilik oranı yüzde 70'lere dayandı." diyen Akar, bunun daha da geliştirilmesinin önemini ifade etti."Terörle mücadele operasyonlarında bulundunuz mu, nasıl bir duygu?" sorusuna Akar, "Bulundum. Bir anda onun içinde oluyorsunuz." diye konuştu.Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesine ilişkin, "Terörle mücadeleyi son derece temiz yapıyoruz. Silahlı Kuvvetleri olarak terörle mücadele konusunda normalin dışında güç kullanmamız asla ve kat'a söz konusu değildir." dedi.TSK mensuplarının kahramanlık ve fedakarlığının sahada da kendini gösterdiğini aktaran Akar, "Bu sadece Barış Pınarı Harekatı'nda değil, Kıbrıs Harekatı var, Fırat Kalkanı Harekatı var, Zeytin Dalı Harekatı var, terörle mücadele operasyonları var, Pençe operasyonları var, Mehmetçik vatan ve millet duygusuyla büyük işler yapmaya devam ediyor. Bunda da temel unsur asil milletimizin sevgisi, güveni ve duası. Bundan dolayı operasyonlarda mücadele de kolaylaşıyor." ifadesini kullandı."Kayseri'den özlemini çektiğiniz var mı?" sorusuna ise Akar, "Var, mantı." karşılığını verdi.Okul tarihinin de anlatıldığı törende Belediye Başkanı Büyükkılıç ve Vali Günaydın'ın ardından kürsüye gelen eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, kendisinin de bu okuldan mezun olduğunu belirterek, "Kayseri Lisesinde bulunmuş olmanın ayrıcalığını yaşadığımız hayatta gördük." diye konuştu.Mezun olduğu lisede öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldız, öğrencilere öğretimin yanında eğitimi ihmal etmemeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.Toplantının ardından öğretmenler odasında okul öğretmenleri ile bir araya gelerek sohbet eden Akar, daha sonra mezunu olduğu Sümer Lisesinin mezunlar programına katıldı. Buradaki programın sonunda da Akar, öğrenciler ve mezunlarla asker selamı verdi.