Haberler » Dünya » Akar BBC'ye konuştu: Rusya'yı görüşlerimize yaklaştırmaya çalışıyoruz - Haberler
BBC

Akar BBC'ye konuştu: Rusya'yı görüşlerimize yaklaştırmaya çalışıyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'yla İdlib konusunda yapılan görüşmelerde henüz nihai bir çözüme ulaşılamadığını söyledi.

27.02.2020 22:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 22:50Akar BBC'ye konuştu: Rusya'yı görüşlerimize yaklaştırmaya çalışıyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'yla konusunda yapılan görüşmelerde henüz nihai bir çözüme ulaşılamadığını söyledi.

Akar, "Hem sahadaki aldığımız ve alacağımız tedbirlerle hem de masadaki yaptığımız görüşmeler ve konuşmalarla, Rusya'yı bizim görüşlerimize yaklaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Ankara'da Perşembe sabahı BBC muhabiri Orla Guerin'e özel bir mülakat veren Akar, Türkiye'nin Rusya'yı karşısına almak istemediğini vurguladı.

Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce Suriye ordusuna Türk gözlem noktaları etrafından çekilmesi için verdiği sürenin hatırlatılması üzerine, "Bu yerine getirilmezse hafta sonundan itibaren diğer faaliyetlerimizi göreceksiniz" diye konuştu.


Hulusi Akar, İdlib, Rusya, Dünya
BBC


Dünya

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 23:53:40